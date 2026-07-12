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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أليستر» يتقدّم بالهدف الأول لـ الأرجنتين أمام سويسرا في كأس العالم 2026

الارجنتين
الارجنتين
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تقدّم الأرجنتين بالهدف الأول أمام سويسرا بالدقيقة العاشرة في المباراة التي تجري في ربع نهائي كأس العالم 2026. 

وأحرز أليكسيس ماك أليستر هدف الأرجنتين الأول في المباراة بالدقيقة العاشرة من بداية المباراة.

تشكيل منتخب الأرجنتين أمام سويسرا 
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا

خط الوسط: لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز

تشكيل سويسرا أمام الأرجنتين
حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: ريمو فرويلر، جرانيت تشاكا، فابيان ريدر، دينيس زكريا، جبريل سو.

خط الهجوم: بريل إمبولو، دان ندوي.

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