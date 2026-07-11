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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| فولكس فاجن تودع أشهر سياراتها.. مازدا تتفوق على كاديلاك

أخبار السيارات 2026
أخبار السيارات 2026
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

 

وداعًا حبيبة الملايين.. "مجزرة" تصفية داخل فولكس فاجن والضحايا طرازات شهيرة جداً!

بدأت مجموعة فولكس فاجن عملية هيكلة شاملة وصفت بـ "المجزرة" لطرازاتها التقليدية؛ حيث قررت الشركة إيقاف إنتاج وتطوير عدد من سياراتها الشهيرة والمحبوبة عالميًّا بشكل نهائي. الخطة تهدف إلى التخلص من الموديلات ذات الهوامش الربحية المنخفضة لتوفير مليارات الدولارات وتوجيه التدفقات النقدية نحو إنقاذ المصانع الكبرى، مما يشكل نهاية حقبة لسيارات مألوفة عاشت في الأسواق لعقود.

بسعر رخيص جدًّا.. نيسان تطلق "بيبي باترول" الرسمية بمواصفات ومظهر اقتصادي

​أطلقت نيسان مفاجأة تجارية مبهجة بإزاحة الستار عن نسخة مصغرة واقتصادية للغاية تحمل الجينات التصميمية الأسطورية لشاحنتها الكبرى، تحت اسم "بيبي باترول". السيارة موجهة خصيصًا لتكون خيارًا عمليًّا وبسعر رخيص جدًّا يناسب العائلات الشابة والمدن، مع تزويدها بمظهر هجومي ولمسات عصرية تحاكي فخامة بطل الطرق الوعرة الأصلي ولكن بتكلفة إنتاج واستهلاك طاقة منخفضين للغاية.

بقوة تتجاوز 700 حصان.. مرسيدس-AMG تجهز الرد الصاعق لمنافسة وحش BMW M4

​بدأ قسم الأداء العالي AMG في شركة مرسيدس وضع اللمسات الأخيرة على سيارة كوبيه رياضية خارقة ومعدلة ميكانيكيًّا لتكون المنافس المباشر والشرس لأيقونة بافاريا BMW M4. الوحش القادم سيعتمد على منظومة دفع هجينة متطورة للغاية تجمع بين دقة الهندسة الألمانية ومحرك كهربائي فائق، لتوليد قوة مرعبة تتجاوز حاجز 700 حصان، مما يضمن لها تفوقًا رقميًّا في معدلات التسارع وحلبات السباق.

بسبب تحديات البطاريات.. تأجيل طرح تويوتا هايلاندر الكهربائية وهذا موعد إطلاقها الرسمي

​قررت شركة تويوتا اليابانية تجميد خطتها مؤقتًا وتأجيل التدشين العالمي المنتظر لسيارة هايلاندر (Highlander) الكهربائية بالكامل. وأشارت التقارير الفنية إلى أن العملاقة اليابانية فضلت عدم التسرع وإعادة جدولة موعد الإطلاق إلى وقت لاحق من نهاية العقد، لضمان تطوير جيل جديد من بطاريات الحالة الصلبة الأكثر أمانًا، وتفادي عيوب مدى السير التي واجهت طرازات منافسة بالأسواق.

أمان ياباني أسطوري.. مازدا تنتصر على وحش الفخامة الأمريكي "كاديلاك" في اختبارات التصادم

​سجلت مازدا تكنولوجيا متفوقة في أحدث تقارير معاهد السلامة المرورية العالمية، بعد أن تمكنت طرازاتها الكروس أوفر الحديثة من تفوق وتخطي سيارات كاديلاك الفاخرة والأضخم حجمًا في اختبارات حوادث الاصطدام الجانبي والأمامي المعقدة. هندسة الشاسيه الذكية وامتصاص الصدمات المبتكر في مازدا منحا ركاب المقصورة حماية قصوى وثباتًا هيكليًّا أبهر الخبراء، متفوقة على الوزن الثقيل للوحش الأمريكي.

لوحة فنية ميكانيكية.. الكشف عن أجمل سيارة بورش 911 في تاريخ العلامة الألمانية بالكامل!

​أزاح خبراء ومصممو بورش الستار عن نسخة حصرية ومعدلة بدقة فائقة من الأيقونة الأبدية بورش 911، والتي وصفها نقاد وجماهير المحركات بأنها النسخة الأجمل والأكثر تكاملاً في تاريخ بورش الممتد. السيارة تمزج بعبقرية بين الملامح الكلاسيكية المستوحاة من السبعينات وبين الخطوط الانسيابية والمقصورة الرقمية لعام 2026، لتقدم تحفة بصرية تقدم أعلى مستويات الجذب الوجداني والميكانيكي.

أخبار السيارات 2026 سعر نيسان بيبي باترول موديلات فولكس فاجن مرسيدس AMG 700 مازدا تويوتا هايلاندر

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