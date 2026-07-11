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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرحة لا توصف.. لحظة استقبال مصطفى شوبير داخل منزله بالأحضان والرقص| صور

استقبال مصطفى شوبير
استقبال مصطفى شوبير
محمد بدران
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حرصت الإعلامية سهير جودة على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو من داخل منزل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، والذي شهد أجواءً احتفالية مميزة عقب عودته مع بعثة الفراعنة من بطولة كأس العالم 2026، بعد المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في المونديال.

وأظهر الفيديو لحظات مؤثرة لاستقبال مصطفى شوبير داخل منزله، حيث كان في انتظاره والده الكابتن أحمد شوبير ووالدته وخطيبته جنا، إلى جانب عدد من أفراد الأسرة والجماهير، الذين استقبلوه بالأحضان والزغاريد والرقص، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

وكشفت والدة مصطفى شوبير أن نجلها لم يكن يعلم شيئًا عن الاستقبال، بعدما أعدّت له مفاجأة خاصة احتفالًا بما قدمه مع منتخب مصر خلال مشواره في بطولة كأس العالم، والذي حظي بإشادة كبيرة من الجماهير والمتابعين.

جاء هذا الاستقبال العائلي بعد ساعات من التكريم الرسمي الذي حظيت به بعثة منتخب مصر، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في بطولة كأس العالم 2026.

وخلال مراسم التكريم، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، وهو أعلى درجات وسام الرياضة في مصر، تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه المنتخب خلال البطولة.

وأكدت مراسم التكريم تقدير الدولة لما حققه منتخب مصر من إنجاز تاريخي، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم، إلى جانب ما قدمه اللاعبون من روح قتالية وانضباط ومستوى فني مميز نال إشادة واسعة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم مشاركة تاريخية اعتُبرت واحدة من أبرز إنجازات الكرة المصرية في تاريخ المونديال.

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