ياسر إدريس: تكريم الرئيس للمنتخب أسعد المصريين.. ورسالة بأن الدولة تقف خلف أبطالها

أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم أدخل السعادة إلى قلوب المصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة تعكس تقدير الدولة المصرية لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني من أداء مشرف في كأس العالم.

اهتمام القيادة السياسية بالرياضة

وأوضح ياسر إدريس، أن اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وتحفيز الأبطال يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة الإنجازات، مؤكدًا أن فرحة الجماهير بتكريم الرئيس لا تقل عن فرحتها بما حققه المنتخب داخل المستطيل الأخضر، لأن التكريم يحمل رسالة واضحة مفادها أن كل من يجتهد من أجل رفع اسم مصر سيجد التقدير والدعم.

خطوة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على هذا النجاح والبناء عليه لتحقيق المزيد من الانتصارات في المحافل الدولية.