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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب

حسام حسن
حسام حسن
حسام الحارتي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني حرص على إعداد اللاعبين نفسيًا قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026، من أجل التخلص من رهبة مواجهة النجوم الكبار والتركيز على الأداء داخل الملعب.

وقال حسام حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه تعمد عدم ذكر اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المحاضرات الفنية، مكتفيًا بالإشارة إليه بـ"رقم 10"، موضحًا أن الهدف كان منع شعور اللاعبين بالرهبة، وغرس الثقة في قدرتهم على مواجهة أي منافس دون الالتفات إلى الأسماء أو التاريخ.

وأضاف أن حكم المباراة تسبب في تشتيت تركيز لاعبي المنتخب من خلال بعض القرارات التي أدت إلى زيادة التوتر والعصبية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن كثرة الإنذارات واحتساب أخطاء عكسية أثرت على سير اللقاء، لكنه أبدى رضاه عن الأداء الفني الذي قدمه اللاعبون.

وأوضح المدير الفني أن مشروعه مع منتخب مصر، الذي يعمل عليه منذ عامين ونصف، يستهدف بناء منتخب يمتلك شخصية قوية ويفرض أسلوبه أمام جميع المنافسين، مؤكدًا أن فلسفته تعتمد على العمل الجماعي وعدم الاعتماد على لاعب واحد، مع توفير حلول فنية في جميع مراكز الملعب، بغض النظر عن اسم المنافس أو مكانته.

حسام حسن منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم 2026

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