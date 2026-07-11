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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
آية التيجي
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مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف؛ تزايدت مشاهدات الثعابين في بعض المناطق السكنية والزراعية، ما أثار قلق المواطنين.

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين السابق، الأسباب العلمية وراء هذه الظاهرة، مؤكدًا أنها ترتبط بالتغيرات المناخية والزحف العمراني، وليست أمرًا خارجًا عن المألوف.

وأوضح الدكتور خالد سليم، خلال لقاء تليفزيوني، أن الثعابين من الكائنات ذات الدم البارد، لذلك تتأثر بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة، وعندما تصبح جحورها تحت الأرض شديدة السخونة؛ تضطر إلى الخروج بحثًا عن أماكن أكثر برودة ورطوبة، وهو ما يزيد من فرص ظهورها بالقرب من التجمعات السكانية.

وأضاف أن التوسع العمراني وإقامة المدن الجديدة في المناطق الصحراوية أدى إلى اقتراب الإنسان من الموائل الطبيعية للثعابين، وهو ما أسهم في زيادة الاحتكاك بين الجانبين.

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الثعابين تحافظ على التوازن البيئي

وأكد نقيب الأطباء البيطريين السابق أن الثعابين تؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ تساعد في الحد من انتشار القوارض والفئران، التي قد تتسبب في نقل العديد من الأمراض وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن الثعابين تنتشر بصورة أكبر في حقول الأرز، بسبب توافر الرطوبة ووجود الضفادع التي تعد من أهم مصادر غذائها.

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

هل جميع الثعابين سامة؟

ونفى الدكتور خالد سليم الاعتقاد الشائع بأن جميع الثعابين سامة، موضحًا أن هناك العديد من الأنواع غير السامة، إلا أنه شدد على ضرورة التعامل مع أي ثعبان بحذر شديد، لأن التمييز بين الأنواع السامة وغير السامة يحتاج إلى خبرة متخصصة.

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

كيف تتصرف عند مواجهة ثعبان؟

وقدم الدكتور خالد سليم مجموعة من الإرشادات التي تساعد على التعامل الآمن مع الثعابين، وتشمل:
ـ الحفاظ على الهدوء وعدم الذعر.
ـ تجنب الحركات المفاجئة أو محاولة استفزاز الثعبان.
ـ التراجع ببطء والابتعاد عن مساره مع مراقبته من مسافة آمنة.
ـ عدم محاولة الإمساك به أو قتله دون وجود مختص.
ـ التواصل مع الجهات المختصة للتعامل مع الثعبان بطريقة آمنة.

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

نصائح للوقاية من دخول الثعابين إلى المنازل

وللحد من دخول الثعابين إلى المنازل، خاصة في المناطق القريبة من الصحراء، نصح الدكتور خالد سليم باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، منها:
ـ إغلاق الشقوق والفتحات الموجودة في الجدران والأرضيات.
ـ تركيب شبكات أو أسلاك ضيقة على النوافذ وفتحات التهوية.
ـ التخلص من المخلفات والكراكيب التي قد توفر أماكن مناسبة لاختباء الثعابين.
ـ الحفاظ على نظافة محيط المنزل وتقليل أماكن الرطوبة التي قد تجذب الزواحف.

وأكد أن اتباع هذه الإجراءات يسهم في تقليل فرص مواجهة الثعابين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دورها المهم في تحقيق التوازن البيئي والحد من انتشار القوارض.

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نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
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