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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أسوان.. رئيس مدينة نصر النوبة يتابع جهود الوحدات القروية فى تحسين الخدمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز جهودها لتنفيذ عدد من الأعمال الميدانية بمختلف القرى التابعة لها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة للمواطنين.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

صيانة أعطال الإنارة ورفع كفاءة المرافق

شهدت الأعمال تنفيذ أعمال صيانة لعطل بأحد محولات الإنارة بقرية أمبركاب، بجوار مخبز القرية، وذلك لإعادة كفاءة منظومة الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

إزالة التشوينات الناتجة عن أعمال الصرف

وفى إطار التنسيق المستمر مع الجهات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي، تم البدء فى إزالة التشوينات الناتجة عن أعمال الحفر بطريق 23 يوليو، المار بقرى دهميت، وأمبركاب، وكشتمنة شرق، بما يسهم فى تيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى.

أعمال ردم وتسوية وتمهيد للطرق

كما تم تنفيذ أعمال الردم والتسوية بمدخل قرية الدكة على مصرف خور السيل بجوار كوبرى دهميت، إلى جانب الدفع باللودر الخاص بالوحدة المحلية لتنفيذ أعمال التسوية وتمهيد الطريق بجوار مسجد ومضيفة دهميت، فضلاً عن فتح وتسوية الطريق بطريق الدكة – فطيرة أمام قرية الدكة، لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

التوعية المجتمعية ودعم مشروعات الصرف الصحي

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بتوعية المواطنين وشرح أهمية مشروعات الصرف الصحى أثناء التعامل مع بعض الاعتراضات، بما يسهم في تعزيز التعاون المجتمعي وضمان سرعة تنفيذ الأعمال.

التعامل مع تجمعات الصرف الصحى

كما دفعت الوحدة المحلية بسيارات كسح، بالتنسيق مع أصحابها، لتنفيذ أعمال نزح ترنشات الصرف الصحى بعدد من قرى الوحدة المحلية، حفاظاً على الصحة العامة وتحسين مستوى الخدمات.

الإستمرار فى تحسين مستوى الخدمات

وأكد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة إستمرار تنفيذ الأعمال الميدانية بمختلف القرى، والتعامل الفورى مع أى مشكلات أو بلاغات، بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان .

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ أعمال صيانة المرافق، وتمهيد وتسوية الطرق، ودعم مشروعات الصرف الصحى، والتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة آمنة وحضارية لأهالى القرى التابعة للمركز.

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