نائب محافظ أسوان يشارك فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، بالمشاركة فى أعمال ورشة العمل التشاورية الأولى لإعداد "الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة"، بما يسهم فى صياغة رؤية متكاملة تدعم جهود التنمية بالمحافظات.

فى ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وتحقيق تنمية ريفية مستدامة .



تنظيم مشترك وشراكة دولية لإعداد الإستراتيجية

جاء تنظيم ورشة العمل من خلال وزارة التنمية المحلية والبيئة عبر مشروع الدعم الفنى للوزارة ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) ، وبتمويل من الإتحاد الأوروبى ، وبمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات والشركاء الدوليين وعدد من المحافظات ، إلى جانب مسئولى الإدارات المعنية بمحافظة أسوان، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بصياغة الإستراتيجية الوطنية.

جهود متنوعة



التأكيد على أهمية الإستفادة من التجارب التنموية

وخلال فعاليات الورشة، أكد السيد أسامة رزق نائب المحافظ على أهمية هذه المشاورات فى إعداد إستراتيجية وطنية تستند إلى إحتياجات المحافظات وتجاربها التنموية .

وأشار نائب المحافظ إلى أن العديد من المحافظات ، ومن بينها محافظة أسوان قدمت نماذج ناجحة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما أسفرت عنه من مشروعات تنموية وخدمية وإقتصادية ساهمت فى تحسين جودة الحياة للمواطنين ، بما يمثل رصيداً يمكن البناء عليه لضمان إستدامة تلك المشروعات ، وتعظيم الإستفادة منها، وتحقيق تنمية ريفية متوازنة وشاملة تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.



مناقشة محاور التنمية الريفية الشاملة

وتضمنت أعمال الورشة عقد عدد من الجلسات المتخصصة التى إستعرضت أهداف المشروع، والإطار العام لإعداد الإستراتيجية، والسياسات العامة والتنمية المؤسسية وحوكمة الريف، إلى جانب مناقشة محاور التنمية الإقتصادية المحلية وريادة الأعمال الريفية، والتنمية البشرية والتمكين المجتمعى، فضلاً عن إستعراض نتائج تحليل الوضع الراهن، وأبرز الفجوات والتحديات والفرص الإستراتيجية، بما يدعم إعداد رؤية متكاملة للتنمية الريفية.



دعم إستدامة مكتسبات "حياة كريمة"

وتأتى هذه الورشة فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف إستدامة وإستثمار المكتسبات التى تحققت من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بما يعزز الإقتصاد المحلى، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية، من خلال صياغة رؤية شاملة ترتكز على الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية على المستويين المركزى والمحلى .



تؤكد مشاركة محافظة أسوان فى أعمال إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية الشاملة حرص المحافظة على الإسهام فى صياغة رؤية تنموية متكاملة تستند إلى إحتياجات المحافظات، وتدعم إستدامة مكتسبات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية.