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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. قوافل بيطرية علاجية مجانية لدعم الثروة الحيوانية وتدريب شباب الأطباء البيطريين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان، برئاسة الدكتورة سهير عبده، عدداً من القوافل البيطرية العلاجية المجانية بقرية الكوبانية بمركز أسوان، وقرية نجع العرب بمركز دراو، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة أسوان، ومديرية الطب البيطرى، ومؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية، ومشروع "أتان" لرعاية الدواب، وشركة روفيت تى للأدوية والمستحضرات البيطرية. 

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدولة لدعم الثروة الحيوانية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

إشادة محافظ أسوان

ومن جانبه أشاد المهندس عمرو لاشين بالدور المجتمعى الذى تقوم به النقابة الفرعية للأطباء البيطريين، والشراكة المثمرة مع مختلف الجهات المعنية بما يسهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، وتنمية قدرات شباب الأطباء البيطريين.

وأكد عمرو لاشين بأن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتنمية القطاع الزراعى والحيوانى بإعتباره أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائى، وذلك فى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذ هذه القوافل التى تجسد روح العمل الجماعى وخدمة المجتمع.

خدمات علاجية مجانية للمربين

وأسفرت أعمال القوافل عن علاج 208 رؤوس من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة والأمراض المعدية، وفحص وعلاج 75 حالة تناسليات وإجراء اختبارات الحمل، إلى جانب تنفيذ 15 عملية جراحية، كما تم تجريع 250 رأساً من الأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 70 حالة متنوعة من الدواب والخيول من خلال العيادة البيطرية المتنقلة التابعة لمشروع "أتان"، فضلاً عن علاج 500 حالة من الدواجن والأرانب المنزلية.

تدريب وتأهيل شباب الأطباء البيطريين

وشهدت القوافل تنفيذ برنامج تدريبى عملى إستفاد منه 35 طبيباً بيطرياً من شباب الخريجين، و 60 طالباً من الفرقتين الرابعة والخامسة بكلية الطب البيطرى بجامعة أسوان بهدف صقل مهاراتهم العملية ، وإكسابهم الخبرات الميدانية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.

نشر الوعى البيطرى بين المربين

كما تضمنت القوافل عقد ندوات إرشادية وتوعوية للمربين حول أحدث أساليب التربية السليمة، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، وأهمية الرعاية البيطرية الدورية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، خاصة خلال فصل الصيف.

إستمرار القوافل بالمحافظة

أكدت نقيب الأطباء البيطريين بأسوان أن هذه القوافل تأتى فى إطار حرص النقابة على أداء دورها المجتمعى ، ودعم جهود الدولة فى تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة سهير عبده إلى إستمرار تنظيم القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة للوصول بالخدمات البيطرية إلى المناطق الأكثر إحتياجاً ، ودعم صغار المربين، وتأهيل كوادر بيطرية قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة.

تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة يسهم فى تقديم الرعاية البيطرية للمربين ، والحفاظ على الثروة الحيوانية ، وتأهيل شباب الأطباء البيطريين ، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040.

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