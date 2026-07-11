التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات

أفاد التلفزيون الإيراني بأن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، سيوجه رسالة هامة عن جنازة والده خلال ساعات.

إيران: لن نواصل المفاوضات

ومن جهة أخرى، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم السبت، بأن إيران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي، على أن طهران تعتبر إن "واشنطن لم تلتزم بتفاهم إسلام آباد".

طهران "أوفت بكلمتها"

ومن جانبه، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن طهران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة.

ونشر عراقجي على منصة “إكس”: "إيران أوفت بكلمتها حتى الآن، على عكس ما يدعى وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم".

وأضاف عراقجي: "يأتي هذا الانتهاك في أعقاب انتهاكات وأخطاء أخرى من جانب الولايات المتحدة.. في الواقع، لا سبيل إلا الاتزام المتبادل".