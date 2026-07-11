مارتينيز يرفض اتهام حكم مباراة مصر: ما يحدث من صنع الإعلام

خرج ليساندرو مارتينيز، مدافع منتخب الأرجنتين، للدفاع عن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار مواجهة منتخب بلاده أمام مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، رافضًا الانتقادات التي وجهت إلى الطاقم التحكيمي عقب اللقاء.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2، جدلًا واسعًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف لمنتخب مصر بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهي اللقطة التي أثارت ردود فعل كبيرة داخل الأوساط الرياضية.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، شدد مارتينيز على ثقته في أداء الحكام، مؤكدًا أن منتخب الأرجنتين لا ينشغل بالأحاديث المثارة خارج المستطيل الأخضر.

مارتينيز يرفض اتهام حكم مباراة مصر

وقال مدافع "التانجو": "لا أملك أي ملاحظات سلبية على الحكم، وأعتقد أن الطاقم التحكيمي أدار المباراة بصورة جيدة. ما يُثار من جدل هو أمر يخص وسائل الإعلام أكثر من اللاعبين."

وأضاف: "داخل المنتخب نركز فقط على كرة القدم، ونحترم جميع المنافسين، ولا نلتفت إلى النقاشات التي تدور خارج الملعب."

وانتقل مارتينيز للحديث عن المواجهة المقبلة أمام منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي، مشيرًا إلى أن المنافس استحق الوصول إلى هذه المرحلة بعد المستويات التي قدمها طوال البطولة.

وأوضح: "سويسرا منتخب منظم ويجيد صناعة الفرص، كما يمتلك قوة بدنية كبيرة ويتميز في الكرات الثابتة، لذلك نتوقع مباراة صعبة تتطلب تركيزًا كبيرًا."

واختتم مدافع الأرجنتين تصريحاته بالتأكيد على أن هدف منتخب بلاده هو مواصلة المشوار في البطولة، مؤكدًا أن الفريق سيخوض اللقاء بعقلية الانتصار من أجل بلوغ الدور نصف النهائي.