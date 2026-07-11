بعد تألق المنتخب في المونديال.. الرئيس السيسي يوجه بدعم اكتشاف المواهب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية البناء على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة الاهتمام باكتشاف المواهب الكروية في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال منظومة تعتمد على "كشافين متجردين" لاختيار أفضل العناصر الواعدة وفقًا لما نقلته إكسترا نيوز.

وأوضح الرئيس أن مصر تمتلك العديد من المواهب القادرة على الوصول إلى المستويات العالمية، إذا حصلت على الفرصة المناسبة والدعم اللازم.

دعم الدولة للكفاءات والجهاز الفني

وأشار الرئيس إلى استعداد الدولة لتقديم الدعم الكامل للمواهب الشابة، إلى جانب دعم الجهاز الفني الوطني، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة النجاحات التي حققها المنتخب.

وأكد أن الأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون في كأس العالم يعكس قدرة المصريين على النجاح والمنافسة في أكبر المحافل الرياضية.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على الروح والانضباط، معتبرًا أن ما تحقق يمثل بداية لمرحلة جديدة في الكرة المصرية، تستهدف إعداد جيل قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات وإسعاد الجماهير المصرية في البطولات المقبلة.