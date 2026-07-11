مكافأت بالجملة للأندية المصرية عقب مشاركة اللاعبين في كأس العالم

حصد المنتخب المصري لكرة القدم مكاسب مالية ضخمة عقب التألق في كأس العالم 2026 حيث بلغ اجمالي الجوائز التي ضمنها الاتحاد المصري من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 17.5 إلى 18.5 مليون دولار اي ما يعادل قرابة 850 مليون جنيه مصري، كما أن الأندية التي شارك لاعبيها في قائمة المنتخب بالمونديال سيحصلون أيضا على دعم مالي من الفيفا.

يحصد نادي بيراميدز علي مكافات تقدر ب ٧٤٠ الف دولار نظير مشاركة عدد من لاعبيه في كأس العالم 2026

وهؤلاء الاعبين هم فيستون مايلي مع الكونغو - زيكو - كريم حافظ - مهند لاشين مع منتخب مصر.

ويحصد الزمالك على ٥٧٠ الف دولار نظير مشاركة فتوح- المهدي سليمان - حسام عبد المجيد مع منتخب مصر

أما الاهلي فيحصد نحو 1.9 مليون دولار نظير مشاركة ٩ لاعبين من الفريق في كأس العالم وهم محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، بالإضافة ليوسف بلعمري المشارك ضمن صفوف المنتخب المغربي، ونسبة من مكافأة حمزة عبدالكريم المنتقل إلى برشلونة.