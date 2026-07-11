عمة حمزة عبدالكريم: نجم برشلونة الشاب ينضم لمعسكر الفريق الكتالوني غدًا

كشفت الإعلامية منى عبد الكريم، عمة اللاعب حمزة عبد الكريم، أن نجم برشلونة الشاب سيتوجه غدًا، بمشيئة الله، إلى مدينة برشلونة للانضمام إلى معسكر إعداد الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، الذي ينطلق يوم 13 يوليو.

وأوضحت، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن إدارة برشلونة منحت اللاعب حرية الاختيار بين الحصول على عدة أيام راحة بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، أو الالتحاق بمعسكر الفريق في موعده.

وأضافت أن حمزة عبد الكريم فضّل الانضمام مباشرة إلى معسكر الفريق الأول للنادي الكتالوني، استعدادًا لخوض مرحلة الإعداد مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد.