بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

احتفى نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بمشاركة لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم في الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر النادي الكتالوني رسالة أشاد خلالها بدور اللاعب في مشوار المنتخب الوطني، عقب فوز الفراعنة على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليحجز منتخب مصر بطاقة العبور إلى ثمن نهائي المونديال.

ويُعد هذا التأهل إنجازًا غير مسبوق للكرة المصرية، بعدما نجح المنتخب الوطني في بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل كتابة صفحة جديدة من الإنجازات في النسخة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، في المباراة المقررة يوم الأربعاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.