قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بلوغ دور الـ16.. مصر والمغرب يواصلان تشريف الكرة العربية في مونديال 2026
صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟
كاف: مصر تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
إسلام صادق: إقصاء أستراليا يؤكد نجاح حسام حسن مع منتخب مصر
بعد التأهل لثمن النهائي.. أرقام تاريخية تزين مشوار منتخب مصر بقيادة حسام حسن
هيثم حسن: كتبنا التاريخ مع منتخب مصر.. والجماهير تستحق هذه الفرحة
إبراهيم فايق : عملها فتوة الناس الغلابة حسام حسن.. مبروك يا مصر
محمد صلاح: نمتلك الكثير لتقديمه.. وجاهزون لمواصلة الحلم في كأس العالم
إمام عاشور: لاعبو مصر رجال.. والانتصار له طعم خاص بعد ملحمة التأهل
أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي ومنتخب مصر بـ الإنجاز التاريخي في كأس العالم
حسام حسن: أهدي التأهل التاريخي للشعبين المصري والفلسطيني
حفيظ دراجي يحتفي بإنجاز منتخب مصر : هذا مكانكم الطبيعي بين كبار العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

احتفى نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بمشاركة لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم في الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر النادي الكتالوني رسالة أشاد خلالها بدور اللاعب في مشوار المنتخب الوطني، عقب فوز الفراعنة على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليحجز منتخب مصر بطاقة العبور إلى ثمن نهائي المونديال.

ويُعد هذا التأهل إنجازًا غير مسبوق للكرة المصرية، بعدما نجح المنتخب الوطني في بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل كتابة صفحة جديدة من الإنجازات في النسخة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، في المباراة المقررة يوم الأربعاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر الرأس الأخضر مواجهة الأرجنتين بكأس العالم المنتخب الوطني منتخب أستراليا نادي برشلونة الشاب حمزة عبد الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يعزّي الدكتور إبراهيم الهدهد في وفاة والدته

برقية عزاء

مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة الأزهر الأسبق في وفاة والدته

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود يبرز خصوصية سورة هود في ختام قصة الطوفان

بالصور

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. خلاف مالي يحتاج إلى الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد