أحمد عبد الباسط: مبروك لمصر.. الفراعنة يصنعون التاريخ

حرص الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط على تهنئة منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم، عقب التأهل إلى دور الـ16، مؤكدًا أن ما قدمه الفراعنة يُعد لحظة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “مبروووووووك لمصر.. نصنع التاريخ.”

وجاءت رسالة عبد الباسط احتفاءً بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر، وسط حالة من الفرحة الكبيرة بين الجماهير، بعد مواصلة المشوار في البطولة وكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال



نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد ان اتجه المنتخبين للأشواط الإضافية لمدة نصف ساعة على شوطين ليتجه المنتخبين لركلات الترجيح لتبتسم لمنتخب مصر، على ملعب دالاس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 12 من عمر اللقاء برأسية رائعة من عرضية كريم حافظ لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالنتيجة.

وفي الدقيقة 55 من عمر اللقاء حول محمد هاني كرة عرضية لمنتخب أستراليا في مرمى شوبير ليعلن عن هدف التعادل التعادل للمنتخب الأسترالي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 90+3 كاد رامي ربيعة أن يسجل هدف الفوز لمنتخب مصر لولا تألق حارس أستراليا الذي أبعد رأسيته لخارج المرمى ليحرم المنتخب المصري من التأهل.

وفي الدقيقة أهدر منتخب أستراليا فرصة التقدم على منتخب مصر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة5 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 30 تعرض محمد هاني للإصابة بعد تخل لاعب أستراليا عليها ليتدخل الفريق الطبي لإسعافه وعاد لأرضية الملعب مرة أخرى.