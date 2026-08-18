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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد واقعة عجوز الخانكة.. فيديو لرجل يستدرج طفلتين إلى منزل مهجور بالغربية

فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال
ريهام قدري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة من الغضب والقلق، بعدما صور شخص رجلا اتهمه الأول  باستدراج طفلتين داخل مسكن مهجور بمدينة بسيون بمحافظة الغربية.


وبحسب الفيديو المتداول، يظهر الشخص المتهم برفقة الطفلتين داخل محيط المنزل المهجور، فيما قام أحد الأشخاص بتصوير المشهد وتوثيقه، وظهر خلال المقطع وهو يواجه الشاب ويطالبه بإخراج الطفلتين من المكان، محذرًا إياه من إبلاغ الشرطة.

كما أظهر الفيديو الشخص الذي قام بالتصوير وهو يحاول منع استمرار الواقعة، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة بينه وبين الشخص الظاهر في المقطع، وفقًا لما يظهر في التسجيل المتداول.

وأثار المقطع حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بسرعة التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفلتين ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه.

وفي السياق ذاته، تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية الفيديو المتداول للوقوف على حقيقة ما جاء به، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في المقطع، وكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حال ثبوت صحتها.

وشدد متداولو الفيديو على أهمية عدم تداول صور أو بيانات تكشف هوية الطفلتين، حفاظًا على خصوصيتهما وسلامتهما النفسية، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والفحوص الأمنية الرسمية.

وتظل جميع الاتهامات الواردة في الفيديو أو المنشورات المتداولة مجرد ادعاءات قيد الفحص والتحقيق، لحين صدور بيان رسمي يكشف تفاصيل الواقعة ونتائج الإجراءات القانونية.

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فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال
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