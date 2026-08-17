عادات بسيطة تمنحك النشاط والصفاء الذهني خلال اليوم

مع ضغوط الحياة اليومية وكثرة المسؤوليات، قد يشعر البعض بالخمول والتشتت وفقدان التركيز، لكن اتباع بعض العادات البسيطة يمكن أن يساعد على استعادة النشاط والحفاظ على صفاء الذهن طوال اليوم.

1. ابدأ يومك بشرب الماء

يساعد شرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم، ويدعم الشعور بالانتعاش والتركيز.

2. احرص على وجبة إفطار متوازنة

تناول وجبة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية يساعد على توفير الطاقة بصورة أكثر استقرارًا ويقلل الشعور بالجوع والخمول.

3. تحرك لبضع دقائق

المشي أو ممارسة تمارين بسيطة لمدة 10 دقائق خلال اليوم يمكن أن تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالكسل.

4. خذ فترات راحة قصيرة

العمل أو الدراسة لفترات طويلة دون توقف قد يزيد التشتت والإرهاق، لذلك احرص على أخذ فواصل قصيرة تساعد العقل على استعادة تركيزه.

5. قلل استخدام الهاتف لفترات متواصلة

الابتعاد عن الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي لبعض الوقت، خاصة أثناء العمل، يساعد على تقليل المشتتات وتحسين التركيز.

6. احصل على نوم كافٍ

النوم الجيد من أهم العوامل التي تؤثر في مستوى الطاقة والقدرة على التركيز والمزاج خلال اليوم.

7. نظم مهامك

كتابة المهام وترتيبها حسب الأولوية تقلل الشعور بالتشتت، وتساعدك على إنجاز يومك بصورة أكثر هدوءًا وتنظيمًا.

وفي النهاية، لا تحتاج إلى تغييرات كبيرة حتى تشعر بتحسن؛ فالعادات الصغيرة المنتظمة قد تصنع فرقًا واضحًا في مستوى نشاطك وصفاء ذهنك على مدار اليوم.