إياد العسقلاني: حزين لهبوط الإسماعيلي .. وحلمي الدوري الإنجليزي

أعرب إياد العسقلاني، مدافع بيراميدز الحالي والإسماعيلي السابق، عن حزنه الشديد لهبوط الدراويش إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أمنيته في عودة الفريق سريعًا إلى الدوري الممتاز، كما كشف عن طموحه للعودة إلى الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية خوض تجربة في الدوري الإنجليزي.

وقال إياد العسقلاني، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إنه ينتمي إلى أبناء الإسماعيلية، ولذلك يشعر بالحزن تجاه ما وصل إليه النادي، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي أحد الأندية الكبرى في مصر، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأضاف مدافع بيراميدز أن هبوط الإسماعيلي جاء نتيجة سوء الإدارات وتراكم الأزمات على مدار سنوات، موضحًا أن المشكلات كانت موجودة حتى خلال فترة وجوده في قطاع الناشئين، مقارنة بما كان يجده في أندية أخرى.

وأشار العسقلاني إلى أن النادي دخل في دوامة من الأزمات والمشكلات التي أثرت على مسيرته، معربًا عن أمله في انتهاء هذه الظروف سريعًا وعودة الفريق إلى مكانه في الدوري الممتاز.

إياد العسقلاني يكشف موقفه من العودة للاحتراف

وتحدث مدافع بيراميدز عن تجربته الحالية مع الفريق، مؤكدًا أن إعارته لمدة موسم واحد تمثل فرصة مفيدة بالنسبة له، في ظل الأجواء الجيدة داخل النادي وغرفة الملابس.

وأوضح العسقلاني أنه يسعى للاستفادة من تجربته مع بيراميدز وتطوير مستواه، تمهيدًا للعودة إلى الاحتراف الخارجي في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن طموحه يتمثل في خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أمنيته في أن تكون خطوته المقبلة في الدوري الإنجليزي، في إطار سعيه لمواصلة مسيرته الاحترافية وتحقيق طموحاته الكروية.