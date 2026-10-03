قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مكافأة السوبر المصري حتى الآن
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي
يستخدمان توك توك.. سقوط تاجري حشيش بحوزتهما مخدرات وسلاح في سوهاج
إياد العسقلاني: حزين لهبوط الإسماعيلي .. وحلمي الدوري الإنجليزي
موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج والقنوات الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 3-10-2026
بُشرى سارة.. فرع جديد لنادي جامعة العاصمة بكلية علوم الرياضة بالهرم
لكزس اليابانية تقدم LX موديل 2027 بتحديثات جديدة
ترامب يهدر المال العام الأمريكي للظهور في إعلانات تليفزيونية
إياد العسقلاني يشيد بـ موكوينا : يحسن معاملة اللاعبين ويهتم بالتفاصيل
إبراهيم فايق يكشف كواليس قرار «فيفا» ضد الزمالك في قضية معالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إياد العسقلاني: حزين لهبوط الإسماعيلي .. وحلمي الدوري الإنجليزي

العسقلاني
العسقلاني
يارا أمين

أعرب إياد العسقلاني، مدافع بيراميدز الحالي والإسماعيلي السابق، عن حزنه الشديد لهبوط الدراويش إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أمنيته في عودة الفريق سريعًا إلى الدوري الممتاز، كما كشف عن طموحه للعودة إلى الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية خوض تجربة في الدوري الإنجليزي.

وقال إياد العسقلاني، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إنه ينتمي إلى أبناء الإسماعيلية، ولذلك يشعر بالحزن تجاه ما وصل إليه النادي، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي أحد الأندية الكبرى في مصر، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأضاف مدافع بيراميدز أن هبوط الإسماعيلي جاء نتيجة سوء الإدارات وتراكم الأزمات على مدار سنوات، موضحًا أن المشكلات كانت موجودة حتى خلال فترة وجوده في قطاع الناشئين، مقارنة بما كان يجده في أندية أخرى.

وأشار العسقلاني إلى أن النادي دخل في دوامة من الأزمات والمشكلات التي أثرت على مسيرته، معربًا عن أمله في انتهاء هذه الظروف سريعًا وعودة الفريق إلى مكانه في الدوري الممتاز.

إياد العسقلاني يكشف موقفه من العودة للاحتراف

وتحدث مدافع بيراميدز عن تجربته الحالية مع الفريق، مؤكدًا أن إعارته لمدة موسم واحد تمثل فرصة مفيدة بالنسبة له، في ظل الأجواء الجيدة داخل النادي وغرفة الملابس.

وأوضح العسقلاني أنه يسعى للاستفادة من تجربته مع بيراميدز وتطوير مستواه، تمهيدًا للعودة إلى الاحتراف الخارجي في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن طموحه يتمثل في خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أمنيته في أن تكون خطوته المقبلة في الدوري الإنجليزي، في إطار سعيه لمواصلة مسيرته الاحترافية وتحقيق طموحاته الكروية.

إياد العسقلاني بيراميدز الإسماعيلي العسقلاني هبوط الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمود الخطيب

رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص

مضيق باب المندب

السعودية تخطط لهجوم شامل ضد الحوثيين لاستعادة باب المندب

ترشيحاتنا

إزالة تعديات بقنا

أخبار قنا | انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث فى نهر النيل.. إصابة 4 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز

جانب من الاحتفال ارشيفيه

الوادي الجديد تستعد لاحتفالات العيد القومي وانتصارات أكتوبر بفعاليات متنوعة

جانب من الحدث

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات بالوادي الجديد ويشيد بانتظام وكفاءة الخدمات

بالصور

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد