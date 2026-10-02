شخصيه مميزه....حسني عبدربه يشيد بـ إمام عاشور

أكد حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، أن إمام عاشور لاعب الأهلي يمتلك إمكانيات كبيرة وشخصية مميزة، لكنه لم يكن ليشارك أساسياً مع جيل منتخب مصر التاريخي بقيادة المدرب حسن شحاتة.

أوضح عبد ربه في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون" أن رؤية حسن شحاتة الفنية تعتمد تماماً على اللاعبين الذين يخدمون أفكاره الجماعية وأسلوب لعبه، مشيراً إلى أن إمام عاشور كان سيجد صعوبة في دخول التشكيل الأساسي وقد تقتصر مشاركته على التواجد في دكة البدلاء فقط.

كما أضاف أن إمام عاشور يظهر بشكل مثالي في مركز رقم 8، وأن توظيفه في مركزه الأصلي سيمنحه فائدة فنية أكبر.