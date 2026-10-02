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عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب
الذهب
محمد غالي

تتصدر أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، مع استمرار تحركات المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية، وسط متابعة لحظية لمستويات الأسعار التي تحدد تكلفة شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

أسعار الذهب الآن في مصر

ويحرص المقبلون على شراء الذهب أو الراغبون في البيع على معرفة أحدث أسعار الأعيرة المختلفة، خاصة عيار 21 باعتباره الأكثر انتشارا في السوق المصرية، إلى جانب عيار 24 وعيار 18، مع متابعة سعر الجنيه الذهب والأوقية محليا وعالميا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7030 جنيها للبيع، مقابل 6985 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 6110 جنيهات.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5270 جنيها للبيع، مقابل 5235 جنيها للشراء.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 4100 جنيه للبيع، مقابل 4075 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49200 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 48880 جنيها.

وسجلت الأوقية في السوق المحلية نحو 218615 جنيها للبيع، مقابل 217190 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا نحو 4187.6 دولار.

أسعار الذهب في السوق 

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الأسعار عرضة للتغير خلال ساعات التداول وفقا للتطورات الجديدة.

ويأتي السعر العالمي للأوقية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن أبرز العوامل التي تؤثر في مستويات الذهب محليا، حيث تنعكس حركة الأسواق العالمية والعملات بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تكلفة المعدن النفيس داخل السوق المصرية.

كما تلعب آليات العرض والطلب دورا مهما في تحديد الأسعار، خاصة مع اختلاف معدلات الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، أو زيادة المعروض نتيجة اتجاه بعض المواطنين والمستثمرين إلى البيع.

وقد تتغير أسعار الذهب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، تبعا للتحركات العالمية وتغيرات أسعار العملات ومستويات الطلب والمعروض في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بدون مصنعية

يجب الانتباه إلى أن أسعار جرامات الذهب المعلنة لا تمثل بالضرورة القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، إذ تضاف إليها تكلفة المصنعية والدمغة وفقا لنوع المشغولة وتصميمها وطريقة تصنيعها.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى، كما قد تختلف بين التجار، لذلك تختلف التكلفة النهائية للمشغولة الذهبية عن السعر المعلن لجرام الذهب في الأسواق.

أما عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية، فتختلف التكلفة الإضافية وفقا لنوع المنتج ووزنه والشركة المنتجة وتكاليف التصنيع والتداول.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة أسعار الذهب بعدد كبير من المؤشرات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، وتأتي قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية في مقدمة العوامل التي تتابعها أسواق الذهب.

وتؤثر أسعار الفائدة في توجهات المستثمرين وتوزيع السيولة بين الأصول المختلفة، وهو ما قد ينعكس على الطلب على الذهب وحركة أسعاره.

كما يرتبط الذهب عالميا بحركة الدولار الأمريكي، إذ يمكن أن تؤثر التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على تكلفة المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلية.

وتراقب الأسواق أيضا معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي، باعتبارها عوامل مؤثرة في توقعات المستثمرين وحركة الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

متابعة أسعار الذهب اليوم

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير وفقا لمستجدات الأسواق العالمية والمحلية، لذلك يفضل الراغبون في الشراء أو البيع متابعة السعر المعلن وقت تنفيذ المعاملة والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة وأي تكاليف إضافية قبل إتمام عملية الشراء.

ويعد عيار 21 من أكثر الأعيرة تداولا في السوق المصرية، بينما يتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه، ويستخدم عيار 18 على نطاق واسع في تصميم المشغولات الذهبية، وهو ما يجعل متابعة أسعار الأعيرة المختلفة أمرا مهما للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

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