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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه
أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه
محمد غالي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركا صاعدا خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية بقيم تراوحت بين 30 و50 قرشا مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس وذلك وفقا لآخر التحديثات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه

أسعار الدولار في البنوك اليوم

بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع بزيادة بلغت 36 قرشا للشراء والبيع مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع بارتفاع قدره 36 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع بزيادة بلغت 39 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع بارتفاع قدره 39 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه

بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع بزيادة بلغت 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 52 جنيها للشراء و52.10 جنيه للبيع بارتفاع قدره 35 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 52.06 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع بزيادة بلغت 50 قرشا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني نحو 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع بارتفاع قدره 36 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع بزيادة بلغت 30 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووفقا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري في تمام الساعة 14:08 اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 سجل سعر الدولار 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو نحو 59.1311 جنيه للشراء و59.3699 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.7912 جنيه للشراء و69.1841 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي نحو 36.7243 جنيه للشراء و36.8522 جنيه للبيع.

وبلغ الفرنك السويسري نحو 62.5466 جنيه للشراء و62.9241 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 32.9553 جنيه للشراء و33.2993 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار الأسترالي نحو 36.4504 جنيه للشراء و36.6299 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 164.2305 جنيه للشراء و169.4133 جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي نحو 13.8204 جنيه للشراء و13.8846 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 14.1493 جنيه للشراء و14.1916 جنيه للبيع.

وبلغ الدينار البحريني نحو 135.8047 جنيه للشراء و138.2677 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني نحو 133.0945 جنيه للشراء و135.3766 جنيه للبيع.

وبلغ الريال القطري نحو 13.203 جنيه للشراء و14.3002 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 72.527 جنيه للشراء و73.6158 جنيه للبيع.

أسعار العملات تتغير على مدار اليوم

وتتغير أسعار العملات الأجنبية في البنوك وفقا لآليات السوق وحركة التداول والعرض والطلب حيث يمكن أن تختلف الأسعار من بنك إلى آخر كما قد تشهد تحديثات جديدة خلال ساعات التعاملات المصرفية.

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