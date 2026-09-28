ميتا ترصد مليون دولار لمطوري التطبيقات التي تعمل بحركات اليدين فقط

أطلقت شركة «ميتا» مسابقة عالمية جديدة للمطورين بجوائز مالية ضخمة تبلغ مليون دولار كاملة.

وتستهدف المسابقة تحفيز ابتكار برامج وألعاب تعتمد على حركات اليدين المجردة دون أذرع تحكم.

جوائز مالية كبرى تطلقها شركة ميتا

أعلنت ميتا عن التحدي خلال فعاليات مؤتمر "ميتا كونكت 2026"، ونقل تفاصيله موقع UploadVR.

وخصصت الشركة 20 جائزة نقدية للمطورين، وتصل قيمة الجائزة الكبرى إلى 100 ألف دولار.

وتشمل المنافسة مجالات الألعاب والترفيه وزيادة الإنتاجية داخل بيئة الواقع الافتراضي لنظارات "كويست".

وتمنح المسابقة الفرصة للتطبيقات الجديدة تماماً، إلى جانب البرامج الحالية التي يضيف مطوروها مزايا جديدة.

وحددت الشركة يوم 18 نوفمبر 2026 كآخر موعد لتلقي المشاريع المشاركة عبر منصة "ديف بوست".

شرط صارم.. التحكم بالأصابع في الهواء

وضعت ميتا شرطاً صارماً لا يقبل التنازل؛ وهو أن تدار التجربة بالكامل بحركات اليدين الطبيعية.

ويعتمد الاختبار على قدرة المستخدم على إنهاء مراحل التطبيق دون لمس أي ذراع تحكم.

ويعني ذلك إمكانية التقاط العناصر والضغط على الأزرار الافتراضية عبر إشارات اليد في الهواء مباشرة.

وتسمح القواعد بدعم أذرع التحكم كخيار ثانوي فقط، مع اشتراط عدم إجبار المستخدم عليها إطلاقاً.

كما تقبل المسابقة التحديثات التي تضيف أنماط اللعب الجماعي وأدوات بناء المحتوى التفاعلي داخل البرامج.

تمهيد ذكي لطرح النظارات الجديدة

تأتي المبادرة كخطوة استباقية قبل طرح نظارات "ميتا في آر جلاسز" المستقلة في ربيع 2027.

وستباع هذه النظارات بسعر 1300 دولار دون أذرع تحكم في صندوقها لأول مرة في تاريخها.

ويعتمد الجهاز القادم كلياً على كاميرات ذكية تتعقب حركة العين والأصابع لتنفيذ الأوامر بدقة فائقة.

وتتميز النظارة بوزن خفيف للغاية يبلغ 100 جرام وشاشات متطورة بدقة 2.4K فائق الوضوح.

وتعمل النظارة عبر معالج "سنابدراجون ريالتيك إليت" من كوالكوم داخل وحدة صغيرة خارجية متصلة بسلك.