ميتا تطلق نظارات Ray-Ban Meta Audio الصوتية بلا كاميرا بسعر 349 دولاراً

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية خلال مؤتمرها السنوي "Connect"، عن إطلاق نظاراتها الذكية الجديدة "Ray-Ban Meta Audio" بالتعاون مع مجموعة "إيسيلور لوكسوتيكا"، وهي أول نظارات ذكية من الشركة تأتي خالية تماماً من الكاميرات وتركز كلياً على التجربة الصوتية وإمكانيات الذكاء الاصطناعي بسعر يبدأ من 349 دولاراً.

هيكل خفيف خالٍ من الكاميرات

أفاد بيان رسمي نشرته شركة Meta عبر موقعها الإخباري، بأن النظارات الجديدة صُممت خصيصاً لتكون أخف وأنحف نظارات ذكاء اصطناعي تطرحها الشركة حتى الآن؛ حيث يبلغ وزنها 43 جراماً فقط.

وجاء الاستغناء التام عن وحدات التصوير والكاميرات استجابة لمتطلبات المستخدمين الراغبين في ارتداء نظارات ذكية في الأماكن التي تحظر التصوير، ولتجاوز مخاوف الخصوصية مع الحفاظ على مظهر نظارات ريبان التقليدي وتوفير راحة قصوى طوال اليوم عبر وسائد أنف ومفاصل قابلة للتعديل.

مكبرات صوت مفتوحة

توفر النظارات تجربة صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة مفتوحة تتيح الاستماع للموسيقى والبودكاست وإجراء المكالمات الهاتفية بوضوح يفوق سماعات الأذن التقليدية مع البقاء على اتصال بالبيئة المحيطة.

وتتكامل النظارات مع المساعد الذكي "Meta AI" والوكيل الشخصي "Muse"، مما يتيح للمستخدمين الترجمة الفورية للمحادثات، وإدارة جداول المواعيد اليومية، وتنفيذ المهام دون الحاجة إلى استخدام الهاتف المحمول.

بطارية قوية تصمد 12 ساعة

أوضحت ميتا أن بطارية "Ray-Ban Meta Audio" تمنح المستخدمين ما يصل إلى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل بالشحنة الواحدة، بزيادة ملحوظة مقارنة بالطرازات السابقة المزودة بكاميرات.

وتوفر علبة الشحن المرفقة بالنظارة طاقة إضافية تصل إلى 48 ساعة، ليرتفع إجمالي عمر التشغيل إلى 60 ساعة، مما يلائم احتياجات السفر والتنقل اليومي دون قلق من نفاد الشحن.

طرازا Clubmaster وBurbank

تأتي النظارات بتصميمين من أشهر طرازات ريبان الكلاسيكية هما "Clubmaster" ذو الطابع التراثي، و"Burbank" ذو الإطار المستطيل الأنيق، عبر 23 تركيبة مختلفة من الألوان والعدسات بما في ذلك عدسات التحول اللوني (Transitions). وأكدت الشركة أن جميع الإصدارات تدعم التركيب الكامل لمختلف مقاسات العدسات الطبية لحالات ضعف النظر.

الأسعار الرسمية وموعد بدء شحن الطلبات المسبقة

حددت ميتا السعر الافتتاحي لنظارات "Ray-Ban Meta Audio" بـ 349 دولاراً أمريكياً، مع فتح باب الحجز المسبق رسمياً عبر المتاجر الإلكترونية للشركة ومنافذ ريبان المعتمدة، على أن تبدأ عمليات الشحن والتسليم للمشترين في 13 أكتوبر المقبل، لتنضم إلى تشكيلة نظارات الذكاء الاصطناعي الأوسع التي تطورها الشركة لعام 2026.