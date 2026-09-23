ميتا: تطبيق ميوز مستوحى بشكل كبير من OpenClaw

كان المستخدمون الأوائل لتطبيق ميوز Muse من “ميتا” يتكهنون بأن السبب وراء الأداء القوي للذكاء الاصطناعي في التطبيق يعود إلى كونه في الأساس OpenClaw، لكن ضمن حزمة أكثر ملاءمة للمستخدم العادي، والآن، أقرت عملاقة التقنية الأمريكية بأن هذه المقارنات ليست بعيدة تماما عن الواقع.

وبحسب قال نات فريدمان، رئيس المنتجات في مختبرات الذكاء الفائق التابعة لـ ميتا MSL، في منشور على منصة «إكس»، إن Muse كان “بالتأكيد مستوحى بشكل كبير من OpenClaw على مستوى المنتج”.

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن Muse نفسه “بني من الصفر”.

وفريدمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة GitHub، والذي انضم إلى ميتا العام الماضي إلى جانب ألكسندر وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الشركة، قال : “إن فريق ميتا وقع في حب OpenClaw، وأراد أن يكون Muse شيئا شبيها بـ OpenClaw لكن على نطاق يمكنه الوصول إلى مليارات المستخدمين”.

Muse

وبما أن OpenClaw مشروع مفتوح المصدر، فإن استعانة ميتا به كمصدر إلهام ليست مفاجئة، خصوصا في ظل النجاح اللافت الذي حققه المشروع، والذي دفع شركة OpenAI إلى الاستحواذ على مطوره في وقت سابق من هذا العام.

لكن هذه الواقعة تتماشى أيضا مع نهج معروف لدى ميتا، يتمثل في الاستفادة من المنتجات الواعدة وتبني أبرز خصائصها، ولعل المثال الأشهر على ذلك كان استلهام ميزة القصص من سناب شات.

وجاء تصريح فريدمان على منصة إكس رجا على منشور انتشر على نطاق واسع بين المهتمين بالذكاء الاصطناعي، حيث قال أنش ناندا، الشريك المؤسس لأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إن “Muse هو حرفيا OpenClaw لكن للمستخدمين العاديين”.

وبدلا من نفي الادعاءات، اكتفى فريدمان بالقول: “اعتقدنا أن بيتر شتاينبرجر، مطور OpenClaw أصاب في اختيار هذه الأشياء تحديدا”.

وقال فريدمان في منشوره على منصة إكس: "لقد بنينا Muse من الصفر، لكنه بالتأكيد مستوحى بشكل كبير من OpenClaw كمنتج، بعد أن استخدمت OpenClaw في يناير، اشتريت مئات أجهزة ميني ماك لفريق MSL، وكثير منا وقع في حب استخدام OpenClaw، إلى جانب وكلاء شخصيين آخرين".

وقد حقق تطبيق Muse نجاحا ملحوظا حتى الآن، إذ تصدر مؤخرا المركز الأول في متجر التطبيقات الأمريكي، وتشير البيانات إلى أن التطبيق يتجاوز وتيرة إطلاق ChatGPT عند مقارنة المنصتين بشكل مباشر، مع أخذ الأسواق التي أتيح فيهما كل تطبيق في الاعتبار.