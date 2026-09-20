قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف بيراميدز من رمضان صبحي بعد قرار المحكمة بإيقافه 4 سنوات
فسخ التعاقد.. اللوائح تمنع بيراميدز من استكمال عقد رمضان صبحي بعد إيقافه
الفريق أسامة ربيع: لا يوجد طريق بديل مستدام لقناة السويس
نفي وإخلاء سبيل.. تفاصيل 8 ساعات تحقيق مع زوجة حسن شحاتة الثانية
أول تعليق من محامي زوجة حسن شحاته: موكلتي بريئة وشقة العجوزة باسمها
هتدفع كام في الشهر؟.. خريطة إيجارات سكن لكل المصريين 9.. الأسعار تبدأ من 1500 جنيه
أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ترتفع 56.7% خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار
بعد رفض الفيدرالية.. ماذا يعني إيقاف رمضان صبحي؟ وهل يفسخ بيراميدز عقده؟
أجنبي يقفز من أعلى برج كهرباء بـ 6 أكتوبر لاكتئابه بعد وفاة والديه
محمود شوقي: بيراميدز يفسخ تعاقده مع رمضان صبحي بعد رفض الطعن
القصة الكاملة لإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
إيقاف العقوبة.. قبول استئناف البلوجر حبيبة رضا على حكم حبسها 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تطلق مساعدها الذكي Muse على أجهزة ماك

Muse
Muse
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إتاحة تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Muse على أجهزة ماك، ليصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من قدراته مباشرة عبر الحاسوب.

ويستطيع Muse على أجهزة ماك التفاعل مع الملفات والرسائل والتقويم والملاحظات والبريد الإلكتروني، وذلك من خلال التطبيقات الأصلية المثبتة على الجهاز.

ويأتي إطلاق نسخة ماك بعد طرح Muse على الهواتف الذكية والويب في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تمكن التطبيق سريعا من الوصول إلى صدارة قائمة التطبيقات المجانية في متجر آب ستور بالولايات المتحدة.

تحكم أكبر في صلاحيات المساعد


وكما هو الحال على المنصات الأخرى، تتيح ميتا للمستخدم التحكم في البيانات والتطبيقات التي يمكن لـMuse الوصول إليها، من خلال نظام صلاحيات يعتمد على موافقة المستخدم.

كما يؤكد التطبيق أنه سيطلب موافقة المستخدم دائما قبل تنفيذ أي إجراءات حساسة على جهاز ماك.

سباق متسارع بين وكلاء الذكاء الاصطناعي


يأتي إطلاق Muse على أجهزة ماك في وقت تشتد فيه المنافسة بين تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي الموجهين للمستهلكين، وسط اعتقاد متزايد داخل قطاع التكنولوجيا بأن هذه الأدوات قد تشكل مستقبل استخدام الحواسيب.

وتؤثر هذه الموجة بالفعل في سوق التطبيقات وبرمجيات الخدمات، وقد تمتد مستقبلا إلى سوق الأجهزة نفسها، بما في ذلك الهواتف الذكية.

وبجانب Muse، تقدم كبرى شركات التكنولوجيا حلولا تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين، بينما نجحت تطبيقات أخرى في جذب الاهتمام من خلال إتاحة استخدام الوكلاء عبر الرسائل النصية.

وكان تطبيق Poke من أوائل التطبيقات التي حققت انتشارا لافتا في هذا المجال، قبل أن تستحوذ عليه شركة Cognition في يوليو الماضي.

كما يحظى مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Instinct باهتمام متزايد داخل قطاع التكنولوجيا، وسط تقارير تفيد بأنه يسعى إلى جمع تمويل جديد بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار.

Muse

سباق لإطلاق الميزات بسرعة


وتتركز المنافسة حاليا على جذب أكبر حصة ممكنة من سوق المستهلكين وفي أسرع وقت، وهو ما يدفع Muse وInstinct إلى طرح ميزات جديدة بوتيرة متسارعة.

وعلى سبيل المثال، أطلق التطبيقان هذا الأسبوع ميزة المكالمات الصوتية.

وعلق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على إطلاق نسخة ماك عبر منصة إكس قائلًا إن الفريق "يطرح الميزات بسرعة".

ويعكس إطلاق Muse على ماك توجه ميتا إلى توسيع حضور مساعدها الذكي ليصبح جزءا من تجربة المستخدم اليومية على أكثر من منصة، في ظل اشتداد السباق لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام تتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة.

ميتا ميوز Muse ذكاء اصطناعي أجهزة ماك نسخة ماك إطلاق Muse

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

ربيع ياسين

بسبب الأهلي .. ربيع ياسين ينسحب من الاستديو على الهواء بعد مُشادة مع أسامة حسن | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

تعبيرية

برلمانية: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة العامة يعزز كفاءة الخدمات الحكومية

مجلس الشيوخ

«ودائع الصيانة خط أحمر».. مقترح برلماني لإنشاء صندوق مستقل بعيدًا عن المطورين لحماية أموال الملاك

النائبة مروة حسان

«التكنولوجيا للتعلم لا للتهديد».. برلمانية تدعو لبناء جيل واعٍ رقميًا

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد