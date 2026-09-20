ميتا تطلق مساعدها الذكي Muse على أجهزة ماك

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إتاحة تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Muse على أجهزة ماك، ليصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من قدراته مباشرة عبر الحاسوب.

ويستطيع Muse على أجهزة ماك التفاعل مع الملفات والرسائل والتقويم والملاحظات والبريد الإلكتروني، وذلك من خلال التطبيقات الأصلية المثبتة على الجهاز.

ويأتي إطلاق نسخة ماك بعد طرح Muse على الهواتف الذكية والويب في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تمكن التطبيق سريعا من الوصول إلى صدارة قائمة التطبيقات المجانية في متجر آب ستور بالولايات المتحدة.

تحكم أكبر في صلاحيات المساعد



وكما هو الحال على المنصات الأخرى، تتيح ميتا للمستخدم التحكم في البيانات والتطبيقات التي يمكن لـMuse الوصول إليها، من خلال نظام صلاحيات يعتمد على موافقة المستخدم.

كما يؤكد التطبيق أنه سيطلب موافقة المستخدم دائما قبل تنفيذ أي إجراءات حساسة على جهاز ماك.

سباق متسارع بين وكلاء الذكاء الاصطناعي



يأتي إطلاق Muse على أجهزة ماك في وقت تشتد فيه المنافسة بين تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي الموجهين للمستهلكين، وسط اعتقاد متزايد داخل قطاع التكنولوجيا بأن هذه الأدوات قد تشكل مستقبل استخدام الحواسيب.

وتؤثر هذه الموجة بالفعل في سوق التطبيقات وبرمجيات الخدمات، وقد تمتد مستقبلا إلى سوق الأجهزة نفسها، بما في ذلك الهواتف الذكية.

وبجانب Muse، تقدم كبرى شركات التكنولوجيا حلولا تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين، بينما نجحت تطبيقات أخرى في جذب الاهتمام من خلال إتاحة استخدام الوكلاء عبر الرسائل النصية.

وكان تطبيق Poke من أوائل التطبيقات التي حققت انتشارا لافتا في هذا المجال، قبل أن تستحوذ عليه شركة Cognition في يوليو الماضي.

كما يحظى مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Instinct باهتمام متزايد داخل قطاع التكنولوجيا، وسط تقارير تفيد بأنه يسعى إلى جمع تمويل جديد بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار.

Muse

سباق لإطلاق الميزات بسرعة



وتتركز المنافسة حاليا على جذب أكبر حصة ممكنة من سوق المستهلكين وفي أسرع وقت، وهو ما يدفع Muse وInstinct إلى طرح ميزات جديدة بوتيرة متسارعة.

وعلى سبيل المثال، أطلق التطبيقان هذا الأسبوع ميزة المكالمات الصوتية.

وعلق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على إطلاق نسخة ماك عبر منصة إكس قائلًا إن الفريق "يطرح الميزات بسرعة".

ويعكس إطلاق Muse على ماك توجه ميتا إلى توسيع حضور مساعدها الذكي ليصبح جزءا من تجربة المستخدم اليومية على أكثر من منصة، في ظل اشتداد السباق لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام تتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة.