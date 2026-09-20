أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

في واقعة مؤلمة، نعى طبيب يُدعى حمدي الليثي أبناءه الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وعمر، بكلمات مؤثرة وحزينة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعبّر حمدي الليثي عن حزنه الشديد لفقدان أبنائه الثلاثة، مستعينًا بآيات وأدعية تعكس حجم مصابه، طالبًا من الله أن يجبر خاطره ويمنحه الصبر على فراقهم.

وكتب الطبيب عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أولادي الثلاثة عبد الرحمن وعبدالله وعمر في ذمة الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا منها».

وأضاف في منشوره: «والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون».

ولاقت كلمات الطبيب تفاعلًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة له ولأسرته، والدعاء لأبنائه الثلاثة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ولم يكشف الطبيب في منشوره عن تفاصيل وفاة أبنائه الثلاثة أو ملابسات الواقعة، مكتفيًا بنعيهم والتعبير عن حزنه لفقدانهم، مؤكدًا تسليمه بقضاء الله وقدره.