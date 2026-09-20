أخبار التوك شو | الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية ..خطوات التقديم على شقق الإيجار.. روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري

الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

أسعار الذهب تتأثر بالأحداث العالمية.. مفاجأة بعيار 21

في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب، يترقب المواطنون والمستثمرون تحركات المعدن الأصفر، خاصة مع ارتباط الأسعار المحلية بالسوق العالمية وسعر الأوقية.

نتنياهو: سنحاسب منفذي الهجمات في غزة ولبنان والضفة الغربية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أن قواتنا تطارد منفذ الهجوم في منطقة نفيه تسوف بالضفة الغربية.

خطوات التقديم على شقق الإيجار «سكن لكل المصريين 9».. من إنشاء الحساب حتى استلام الوحدة

مع بدء التقديم على وحدات الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، يبحث الراغبون في الحصول على وحدة سكنية عن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة وآلية سداد الرسوم والتأمين، بداية من إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية وحتى استكمال إجراءات التعاقد واستلام الوحدة.



بداية فصل الخريف.. تحسن ملحوظ في الطقس وانخفاض درجات الحرارة



تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بالتزامن مع تأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما ساهم في تراجع درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلات أكثر اعتدالًا.

الاستخبارات الأمريكية تشيد بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أشاد جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور بالدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وجهود القاهرة المستمرة لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

معلمو الحصة أمام فرص جديدة للتعيين.. تفاصيل وضوابط الاستعانة

وأكدت نيفين شحاتة، المتخصصة في شؤون التعليم، أن معلمي الحصة يحصلون على مقابل مالي قدره 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية وضمان حرية الملاحة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مستشار بوتين السابق: تحديث الترسانة النووية الروسية لا يعني نية التصعيد مع أوروبا

قال الدكتور سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن عدم وجود عداء روسي تجاه الدول الأوروبية تتسق مع استمرار موسكو في تحديث قدراتها العسكرية الاستراتيجية.

تخفيض الاستيراد .. هاني عبيد يطرح روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور هاني عبيد، عضو اتحاد الصناعات واستشاري ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، أن الفترة من 2024 وحتى 2026 شهدت حزمة من الإجراءات والقرارات الداعمة للصناعة المصرية، بهدف رفع كفاءة المصانع وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة على التصدير.