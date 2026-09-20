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7 مصابين.. النيابة تعاين موقع حريق مخزن نشارة خشب بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

7 مصابين.. النيابة تعاين موقع حريق مخزن نشارة خشب بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

انتقلت النيابة المختصة لمعاينة موقع حريق نشب داخل مخزن لنشارة الخشب بالمنطقة الصناعية الثالثة في 6 أكتوبر، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص باختناقات، فيما رجحت التحريات الأولية أن يكون “ماس كهربائي” وراء اندلاع النيران.

وأجرت النيابة المعاينة اللازمة لموقع الحريق، للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات والخسائر، كما أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت الأجهزة المختصة بإعداد التحريات حول أسباب وملابسات اندلاع النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مخزن بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من مصنع للسيارات.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء، بقيادة نائب مدير الإدارة، بالتنسيق مع قطاع أكتوبر، وجرى التعامل مع النيران لمنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع داخل مخزن لنشارة الخشب، مقام على ارتفاع نحو 15 مترًا، وتبلغ مساحته قرابة 500 متر، فيما أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص باختناقات، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

الحريق النيابة العامة حريق

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