كذبة السرقة تكشف الحقيقة.. ضبط سيدة ادعت سرقة تروسيكل زوجها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول ومركبة التروسيكل المملوكة له بالإضافة إلى قيام أحد أفراد الشرطة بطلب مبلغ مالى منها نظير تحصلها على التقرير الطبى الخاص بزوجها وكذا سوء معاملة أحد ضباط الشرطة بقسم شرطة ثالث المنتزه لها وزوجها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بجروح وسحجات متفرقة") ، وطرف ثانى: (زوج القائمة على النشر "عنصر جنائى" - مصاب بكدمات وجروح متفرقة) مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب باستخدام (قطعة حديدية - سلاح أبيض سكين) ، لخلافات حول إيقاف الطرف الثانى مركبة "التروسيكل" الخاصة به أمام منزل شقيق الأول؛ مما تسبب فى إعاقة دخوله للمسكن.. وأمكن ضبط الطرفين فى حينه والأدوات المستخدمة فى التعدى ، ولم يتضمن البلاغ سرقة مركبة التروسيكل أو الهاتف المحمول الخاص بالثانى وتولت النيابة العامة التحقيق.

بمواجهة القائمة على النشر (ربة منزل) أقرت بادعائها الكاذب نكايةً فى الطرف الأول وتم بارشادها ضبط متعلقات زوجها التى قامت باخفائها (مركبة التروسيكل ، الهاتف) وادعت سرقتها.

تم التحفظ على التروسيكل ، واتخاذ الإجراءات القانونية.









