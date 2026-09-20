سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

تحوّل النجم المصري محمد صلاح إلى حديث الصحافة التركية والعالمية عقب العرض الاستثنائي الذي قدمه بقميص طرابزون سبور أمام جالطة سراي بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع هدفًا آخر ليقود فريقه إلى اكتساح حامل اللقب برباعية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري التركي.

ولم يكن احتفاء وسائل الإعلام بتألق صلاح مرتبطًا فقط بعدد الأهداف التي سجلها وإنما بالطريقة التي ظهر بها خلال القمة بعدما كان حاضرًا في الأهداف الأربعة لطرابزون ليقدم واحدة من أبرز مبارياته منذ انتقاله إلى الدوري التركي.

وبعد دقائق من نهاية المباراة تصدَّرت صورة صلاح وعناوينه المشهد في تركيا وأوروبا وسط إشادة واسعة بالنجم المصري الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي.

الصحافة التركية تحتفي بـ"سيمفونية صلاح"

البداية من تركيا حيث احتفت الصحف والمواقع الرياضية بالأداء التاريخي الذي قدمه محمد صلاح أمام جالطة سراي.

صحيفة HaberTürk اختارت عنوانًا لافتًا: "سيمفونية صلاح في طرابزون.. سجل هاتريك وأسقط جالطة سراي" في إشارة إلى السيطرة التي فرضها النجم المصري على المباراة.

ولم تكتفِ الصحيفة بالحديث عن أهداف صلاح الثلاثة بل سلطت الضوء على رقم تاريخي حققه اللاعب بعدما أصبح أول لاعب أجنبي يسجل في أول ثلاث مباريات بيتية له مع طرابزون سبور منذ موسم 2000-2001.

أما صحيفة Türkiye Gazetesi فركزت بدورها على "سيمفونية صلاح" وأبرزت مساهمته المباشرة في أهداف طرابزون بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا مؤكدة أن النجم المصري دخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه.

بينما اختارت شبكة A Spor عنوانًا أكثر حدة: "عاصفة صلاح في طرابزون.. النجم المصري قدم عرضًا مذهلًا" لتلخص من خلاله حجم التأثير الذي تركه اللاعب على المباراة.

"صلاح حطم جالطة سراي".. الصحافة التركية ترصد ليلة تاريخية

الاهتمام التركي لم يتوقف عند عناوين الإشادة إذ سلطت وسائل الإعلام الضوء على مجموعة الأرقام التي خرج بها صلاح من المواجهة.

فالنجم المصري سجل في الدقائق 4 و44 و80 وصنع الهدف الثاني لطرابزون ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي خلال 6 مباريات.

كما أبرزت الصحافة التركية أن صلاح أصبح أول لاعب أجنبي في طرابزون سبور يسجل في أول ثلاث مباريات بيتية له مع الفريق منذ موسم 2000-2001 في رقم يعكس قوة بدايته مع النادي.

من تركيا إلى إسبانيا.. "استعراض صلاح"

الاحتفاء بالنجم المصري لم يتوقف عند الصحافة التركية وإنما انتقل سريعًا إلى إسبانيا حيث عنونت صحيفة AS الإسبانية تقريرها: "عرض مذهل من صلاح: هاتريك أمام جالطة سراي" وركزت على الأداء الفردي اللافت للنجم المصري أمام متصدر الدوري التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح استغل تقدم دفاع جالطة سراي والمساحات الموجودة خلف الخط الخلفي ونجح في تحويل سرعته إلى سلاح حاسم قبل أن يضيف هدفًا آخر ويصنع هدفًا لزميله.

"صلاح يستعيد بريقه ويهز عرش جالطة سراي"

موقع Goal دخل بدوره على خط الإشادة بالنجم المصري واختار عنوانًا لافتًا: "هاتريك مذهل.. صلاح يستعيد بريقه ويهز عرش جالطة سراي".

وركز الموقع على أن صلاح لم ينتظر كثيرًا لإظهار خطورته بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عقب انطلاقة من منتصف الملعب ثم صنع الهدف الثاني قبل أن يضيف هدفه الثاني ويعود في الشوط الثاني لإكمال الثلاثية.

كما أشار التقرير إلى وصول صلاح إلى 7 أهداف في الدوري التركي بعدما سجل أمام باشاك شهير وأميد سبور وجنتشلر بيرليجي إلى جانب أهدافه الثلاثة أمام جالطة سراي.

"الفرعون" يخضع الكرة التركية

موقع beIN SPORTS اختار زاوية مختلفة في تناول تألق صلاح حيث وصفه بـ"الفرعون" وأكد أن اللاعب قدم أفضل أداء له منذ وصوله إلى كرة القدم التركية.

وأشار التقرير إلى أن صلاح أصبح مصدر تهديد دائم لدفاع جالطة سراي وأن ثلاثيته وتمريرته الحاسمة قادتا طرابزون إلى الفوز 4-0.

رويترز: هاتريك يقود طرابزون لاكتساح حامل اللقب

أما رويترز فركزت على الجانب التاريخي للانتصار بعنوان يؤكد أن هاتريك صلاح قاد طرابزون سبور لاكتساح جالطة سراي برباعية نظيفة.

وأبرز التقرير أن صلاح سجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم تحول إلى صانع أهداف قبل أن يسجل هدفه الثاني قبل نهاية الشوط الأول ويكمل الثلاثية في الدقيقة 80.

كما أشارت رويترز إلى أن جالطة سراي تلقى أول هزيمة له في الموسم في ليلة كان صلاح هو عنوانها الأبرز.

الصحافة العالمية: صلاح لم يكتفِ بالهاتريك

وفي إنجلترا سلطت وسائل الإعلام الرياضية الضوء على الأداء الكبير الذي قدمه النجم المصري خصوصًا أنه لم يكتفِ بتسجيل ثلاثة أهداف وإنما صنع هدفًا آخر ليشارك بشكل مباشر في الأهداف الأربعة لفريقه.

كما تناولت وسائل إعلام دولية أخرى المباراة باعتبارها واحدة من أبرز العروض الفردية لصلاح منذ انتقاله إلى تركيا في ظل الأرقام التي يحققها اللاعب خلال الأسابيع الأولى من تجربته الجديدة.

فابريزيو رومانو: "أداء جنوني"

حتى الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو حرص على الإشادة بما قدمه محمد صلاح وكتب رومانو أن صلاح سجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة قاد بها طرابزون سبور إلى فوز تاريخي ووصف أداء النجم المصري بأنه "جنوني" مع الإشارة إلى أن ذلك حدث وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.

وتعكس إشادة رومانو حجم الصدى الذي أحدثته المباراة بعدما تحولت ثلاثية صلاح أمام جالطة سراي إلى حديث واسع خارج حدود الدوري التركي.