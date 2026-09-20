محمد صلاح يُواصل التألق في تركيا .. سيف زاهر يكشف تقييمه أمام جالاتا سراي

أشاد الإعلامي سيف زاهر بالتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة جالاتا سراي، التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تقييم محمد صلاح في مباراة اليوم وصل إلى 9.8 عقب تسجيله هاتريك وصناعة هدف».

وقاد محمد صلاح فريق طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على ضيفه جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي.

وافتتح صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بمرمى جالاتا سراي وسدد الكرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لطرابزون سبور من تسديدة رائعة، بعدما تلقى تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وعاد النجم المصري ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 44، قبل أن يختتم رباعية طرابزون سبور بتسجيله الهدف الرابع والثالث له شخصيًا في الدقيقة 80، ليكمل الهاتريك.

وبهذا التألق، رفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري التركي.

وشهدت المباراة طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي طرابزون سبور.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة جدول المسابقة.