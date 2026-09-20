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راقب شاشة عداد الكهرباء مرة واحدة يوميًا.. اعرف السبب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

راقب شاشة عداد الكهرباء مرة واحدة يوميًا.. اعرف السبب

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

هل ينتهي رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع أسرع مما تتوقع؟ وهل تشعر أن استهلاك منزلك ارتفع رغم أنك لم تغير عاداتك اليومية؟.. الإجابة قد تبدأ من خطوة بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة يوميًا، وهي متابعة شاشة العداد وتسجيل قراءة الاستهلاك.

فكل ما تحتاجه هو دقيقة واحدة يوميًا، وقلم ونوتة أو ملاحظة على هاتفك.. وبعد أسبوع ستملك صورة أوضح عن معدل استهلاك منزلك والأجهزة التي تستهلك الجزء الأكبر من الكهرباء.

فمتابعة العداد بشكل منتظم تساعد المشترك على تكوين صورة واضحة عن معدل استهلاك منزله، خاصة إذا تم تسجيل القراءة في نفس التوقيت يوميًا، مثل الساعة 10 مساءً.

 كيف تكشف الأجهزة التي ترفع الاستهلاك؟

بعد تسجيل القراءة لعدة أيام، يستطيع المشترك مقارنة استهلاك كل يوم باليوم السابق. وإذا ظهرت زيادة مفاجئة، يمكن مراجعة الأجهزة التي عملت خلال ذلك اليوم، مثل التكييف أو السخان الكهربائي أو الغلاية وغيرها من الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع.

وبهذه الطريقة تتحول شاشة العداد إلى مؤشر يومي يساعدك على معرفة أين يذهب استهلاك الكهرباء، بدل انتظار نهاية الشهر أو نفاد الرصيد لاكتشاف المشكلة.

كما أن تسجيل الاستهلاك يوميًا يمنح المشترك فرصة لاكتشاف ارتفاع معدلات الاستخدام مبكرًا، وبالتالي تعديل بعض العادات قبل تراكم الاستهلاك وزيادة قيمة الشحن المطلوبة.

أما إذا لاحظت ارتفاعًا غير معتاد في الاستهلاك مع عدم زيادة تشغيل الأجهزة، فمن الأفضل مراجعة التوصيلات والأجهزة الكهربائية والاستعانة بفني متخصص للتأكد من عدم وجود عطل أو مشكلة في التوصيلات تؤدي إلى استهلاك غير طبيعي.

 مميزات العداد مسبوق الدفع

-التحكم في الاستهلاك: يتيح للمشترك متابعة استهلاكه ورصيده بشكل مستمر.

-معرفة الرصيد أولًا بأول: يمكن متابعة الرصيد المتبقي على شاشة العداد، ما يساعد على تجنب المفاجآت.

-ترشيد استهلاك الكهرباء: متابعة الاستهلاك تشجع على تقليل تشغيل الأجهزة غير الضرورية.

-القضاء على أخطاء قراءة العدادات: لا يعتمد على مرور محصل الكهرباء لتسجيل الاستهلاك.

-إمكانية الشحن في أي وقت: يستطيع المشترك شحن الكارت وفق احتياجاته دون انتظار إصدار فاتورة.

-تنبيه عند انخفاض الرصيد: يصدر العداد تنبيهات للمشترك عند اقتراب نفاد الرصيد.

-تسجيل بيانات الاستهلاك:يحتفظ العداد ببيانات تساعد على متابعة نمط استهلاك الكهرباء.

-عدم تراكم الفواتير: لأن قيمة الاستهلاك تُخصم من الرصيد المشحون مسبقًا.

-الحماية من التلاعب: العدادات مسبوقة الدفع مزودة بأنظمة تسجل بعض حالات العبث أو فتح غطاء العداد.

-سهولة متابعة الاستهلاك اليومي: يمكن للمشترك تسجيل القراءة بشكل يومي لمعرفة معدل استهلاك المنزل.

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