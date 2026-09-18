تحديث بيانات العداد.. كيف تساهم المنصة في حصر استهلاك الكهرباء؟

لا تقتصر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على استقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات إلكترونيًا، وإنما تساعد قطاع الكهرباء على تنظيم بيانات المشتركين وحصر الاستهلاك بصورة أكثر دقة، بما يدعم المتابعة الدقيقة والحد من العشوائية في بيانات الاستهلاك.

وتتيح المنصة الموحدة للمواطنين تنفيذ عدد من الخدمات المرتبطة بعداد الكهرباء ومكان استهلاك الكهرباء إلكترونيًا، وهو ما يساعد على توحيد البيانات الخاصة بالمشتركين والطلبات المقدمة، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات الورقية.

وتأتي أهمية المنصة بشكل أكبر مع التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، حيث أصبح من الممكن الاعتماد على بيانات أكثر دقة في متابعة الاستهلاك، وربط بيانات العداد بالمشترك ومكان الاستهلاك.

كما تساهم الخدمات الإلكترونية في تسهيل متابعة طلبات تركيب العدادات أو تغييرها، ونقل البيانات الخاصة بمكان الاستهلاك، وهو ما يساعد شركات توزيع الكهرباء على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن أعداد المشتركين وطبيعة الاستهلاك في مختلف المناطق.

وتدعم هذه البيانات جهود قطاع الكهرباء في التخطيط للاحتياجات المستقبلية من الطاقة، وتحديد المناطق التي تشهد معدلات استهلاك مرتفعة، إلى جانب تحسين إدارة شبكات التوزيع وتقليل الفاقد الناتج عن عدم دقة بيانات المشتركين.

فائدة المنصة الموحدة لوزارة الكهرباء

- حصر بيانات المشتركين ومواقع الاستهلاك بصورة أكثر تنظيمًا.

-متابعة طلبات تركيب وتغيير ونقل العدادات إلكترونيًا.

- دعم التحول من الإجراءات الورقية إلى منظومة رقمية.

- تحسين دقة البيانات المستخدمة في التخطيط لشبكات الكهرباء.

- المساعدة في اكتشاف الفروق بين بيانات المشترك والاستهلاك الفعلي عند ربطها بأنظمة العدادات الحديثة.

- دعم جهود الحد من الفاقد التجاري وسرقات التيار من خلال تحسين قاعدة بيانات المشتركين.

خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

تقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عدة خدمات وهي..

- تقديم طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

- تقديم طلبات تركيب العدادات مسبقة الدفع والاستبدال وشحن الكروت إلكترونيًا.

- خدمات متابعة الاستهلاك للعدادات الذكية والربط التكنولوجي لشبكات القياس الذكية.

- الاستعلام عن فواتير الكهرباء والسداد الكترونيا.

- بلاغات سرقات التيار الكهربائي.

-تقديم الشكاوى .

- خدمة العملاء (121) وتطبيقات الهاتف: قنوات تواصل مباشرة لتلقي البلاغات والأعطال.

- بنك الأفكار: المبادرات والمقترحات للارتقاء بأساليب تقديم الخدمات بقطاع الكهرباء.