بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر

نشرت القناة الأولى المصرية، بث مباشر لنقل شعائر شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمحاففظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «أنزلوا الناس منازلهم.. احترام الرموز»، والتي تستهدف إحياء خُلُق معرفة أقدار الناس وقيمة إنزالهم منازلهم، بما يحفظ هيبة ذوي الفضل منهم، ويصون كرامة كل إنسان.

وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد يتمثل في التأكيد على أهمية تقدير أهل الفضل والعلم، واحترام مكانتهم، والالتزام بالخلق الراقي الذي يحفظ كرامة الناس ويسهم في صلاح المجتمع.

كما تتطرق الخطبة إلى ضرورة الحذر من مظاهر الانتقاص والإساءة في زمن التواصل الرقمي، وأدب المجالس واحترام المقامات وأثرهما في رقي المجتمع، فضلًا عن أهمية حفظ كرامة الناس والالتزام بالخلق الراقي في سبيل رضا الله وصلاح المجتمع.

ثلاث قوافل دعوية

كما تنطلق اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات البحيرة وسوهاج وشمال سيناء، بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود الوزارة لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، التي تتضمن مواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة مختلف صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.

كما تستهدف القوافل الإسهام في بناء وعي الشباب ومختلف شرائح المجتمع المصري، وتعظيم قدر العلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ الشغف بالعلم والمعرفة، بما يعزز دور المساجد في بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه القوافل تأتي في ضوء حرصها على توحيد الجهود الدعوية، ونشر صحيح الدين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الانضباط المنبري، بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع، ودعم دور المساجد في صناعة الوعي وتصحيح المفاهيم.