بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات البحيرة وسوهاج وشمال سيناء، بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود الوزارة لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، التي تتضمن مواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة مختلف صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.

بناء وعي الشباب

كما تستهدف القوافل الإسهام في بناء وعي الشباب ومختلف شرائح المجتمع المصري، وتعظيم قدر العلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ الشغف بالعلم والمعرفة، بما يعزز دور المساجد في بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه القوافل تأتي في ضوء حرصها على توحيد الجهود الدعوية، ونشر صحيح الدين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الانضباط المنبري، بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع، ودعم دور المساجد في صناعة الوعي وتصحيح المفاهيم.