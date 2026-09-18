هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة

يعد الموز من الفواكه المفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ولكن تحتار العديد من السيدات حول الطرق المختلفة للحفاظ على الموز فترة طويلة .

وإضافة إلى كونها من أكثر الفواكه استهلاكاً حول العالم، تُعدّ الموزة من أسرع الفواكه نضجاً، ولهذا السبب، انتشرت في السنوات الأخيرة العديد من الحيل لإبطاء عملية النضج ومنعها من التلف.

من أكثر الطرق شيوعاً لفّ ساق الثمرة بورق الألومنيوم، ورغم أن هذه الطريقة لا توقف عملية النضج تماماً، إلا أنها تساعد على إبطائها وتأخيرها لبضعة أيام أخرى حتى تصل إلى ذروة نضجها

ما فائدة لف ساق الموز بورق الألومنيوم؟

تُنتج الموزة غاز الإيثيلين، الذي يُحفز عملية نضج الثمرة نفسها والفواكه الأخرى المجاورة ، وعند لف ساق الموزة بورق الألومنيوم، تتشكل طبقة عازلة جزئية تُساعد على تقليل انبعاث الإيثيلين من هذه المنطقة

لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح أيضاً بحفظ الموز في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة، كذلك، تجنب وضعه بجانب الفواكه التي تُنتج كميات كبيرة من الإيثيلين، مثل التفاح والكمثرى والأفوكادو

وإليكم حيل أخرى لحفظ الفاكهة لفترة أطول

- بالإضافة إلى ورق الألومنيوم، هناك توصيات أخرى يمكن أن تساعد في إطالة عمر الموز، بما في ذلك

- فصل الموز عن العنقود عند بدء نضجه قد يُبطئ عملية النضج.

- يُنصح بتخزين الموز الناضج في الثلاجة، لأنه على الرغم من أن القشرة قد تصبح داكنة اللون، إلا أن اللب يبقى في حالة جيدة.

- تخزين كل نوع من الفاكهة على حدة كلما أمكن ذلك

- إزالة الثمار الناضجة أو المتضررة حتى لا تسرع من تلف الثمار الأخرى

- حفظ الفاكهة في مكان بارد