قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتعتقل 175 مشتبهاً
باحثو "قومي البحوث" يكشفون مخاطر خفية لحقن التخسيس والتدخين والإجهاد الحراري
بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم
هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة
4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟
مع انطلاق العام الدراسي.. 9 توجيهات حاسمة من وزير التعليم العالي للجامعات
رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي
احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح
شقيقها أنهى حياتها .. المشهد الأخير في حياة طالبة التمريض في الصف
إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين تطالب الفلبين بالتوقف الفوري عن جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية

الصين
الصين
البهى عمرو

طالبت الصين الفلبين بالتوقف الفوري عن جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وتأتي المطالبة الصينية الجديدة في ظل تصاعد التوتر بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي، خصوصا المناطق المتنازع عليها في جزر سبراتلي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن احتكاك بين سفينتين، إذ قالت الصين إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراتها وقطعت طريق سفينة لخفر السواحل الصيني، بينما اتهمت الفلبين سفينة صينية بالاصطدام بسفينة تابعة لهيئة مصايد الأسماك الفلبينية.

الصين بحر الصين الجنوبي الفلبين بكين جزر سبراتلي خفر السواحل الصيني الأسماك الفلبينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

المصرى البورسعيدي

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

ترشيحاتنا

رئيس كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية: ندرس الاضطلاع بدور أكبر في تأمين الملاحة بالمنطقة

الأزهر

مدير الجامع الأزهر: الأمانة التعليمية مسؤولية الطالب والمعلم والأسرة والإدارة

الصين

بكين تطالب الفلبين بوقف الانتهاكات الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد