الصين تطالب الفلبين بالتوقف الفوري عن جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية

طالبت الصين الفلبين بالتوقف الفوري عن جميع الانتهاكات والأعمال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وتأتي المطالبة الصينية الجديدة في ظل تصاعد التوتر بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي، خصوصا المناطق المتنازع عليها في جزر سبراتلي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن احتكاك بين سفينتين، إذ قالت الصين إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراتها وقطعت طريق سفينة لخفر السواحل الصيني، بينما اتهمت الفلبين سفينة صينية بالاصطدام بسفينة تابعة لهيئة مصايد الأسماك الفلبينية.