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شقيقها أنهى حياتها .. المشهد الأخير في حياة طالبة التمريض في الصف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شقيقها أنهى حياتها .. المشهد الأخير في حياة طالبة التمريض في الصف

الفتاة
الفتاة
محمد شراط

شيّع أهالي منطقة الصف، جثمان طالبة التمريض آية رضوان، التي لقيت مصرعها داخل منزل أسرتها عقب عودتها بعد فترة من الغياب عن البيت، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وذويها.

تفاصيل الواقعة 

وشهدت قرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة جريمة مروعة راحت ضحيتها آية رضوان طالبة التمريض التي كانت متغيبة عن منزلها حيث أنهى شقيقها حياتها بعد عودتها لمنزل الأسرة بساعات قليلة.

وكانت قد تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرا حول مقتل آية رضوان ونسبت المنشورات الجريمة إلى شقيق الطالبة ذاكرة أنه أقدم على إنهاء حياتها فور عودتها إلى المنزل خوفا من الفضيحة بعدما تبين أن الطالبة كانت برفقة أحد معارفها في محافظة الإسكندرية.

وكشفت ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب نجلتهما (طالبة سن 16) عن المنزل بذات التاريخ حال توجهها لشراء بعض المستلزمات المنزلية .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وأمكن ضبطها وبسؤالها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها، أمكن ضبطه (فرد أمن بشركة خاصة – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طالبة التمريض فتاة الصف آية رضوان جريمة الشرف مقتل فتاة الصف قرية الشوبك الشرقي الصف

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