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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%5 ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال يوليو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال يوليو 2026 مقابل 3.7 مليار دولار خلال يوليو 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

الواردات المصرية من دول العالم

 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 12 مليار دولار خلال يوليو 2026 مقابل 9 مليارات دولار خلال يوليو 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 33.5%.

التبادل التجاري بين مصر دول العالم

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 15.9 مليار دولار خلال يوليو 2026 مقابل 12.7 مليار دولار خلال يوليو 2025 بزيادة بلغت 3.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.

الصادرات المصرية  لدول العالم

وأظهرت أحدث بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتصل إلى 31.9 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 29.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت ملياري دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.

الواردات المصرية من دول العالم

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 73 مليار دولار خلال أول 7 شهور من العام الجاري مقابل 57.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 15.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.3%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 104.9 مليار دولار خلال أول 7 شهور من العام الجاري مقابل 87.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 17.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 20.2%.

الصادرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات التبادل التجاري

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