مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 -9- 2026

تنطلق اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 عددا من المباريات الهامة أبرزها برينتفورد ضد تشيلسي في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي





مواعيد مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي الممتاز



برينتفورد ضد تشيلسي الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



إسبانيول ضد إلتشي الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري التركي الممتاز



قاسم باشا ضد قونيا سبور الساعة 20:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد ساسولو الساعة 21:45

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



موناكو ضد لانس الساعة 21:45

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ ضد أونيون برلين الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري العراقي



الموصل ضد النفط الساعة 18:45

كربلاء ضد أربيل الساعة 18:45

الميناء ضد دهوك الساعة 21:00