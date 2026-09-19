زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في منافسات الكرة النسائية أزمة عقب نهايتها، بعد وقوع مشادة بين أحد مسؤولي الزمالك ومصور تابع للنادي الأهلي.

سيدات الأهلي يفُزن على الزمالك بسداسية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري، ليواصل الفريق الأحمر انطلاقته القوية في المسابقة.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدار شوطي المباراة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحسم القمة أمام الزمالك بسداسية نظيفة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز كاسح على فريق SAK بنتيجة 19-0.

بداية الأزمة

نشبت خناقة بين إداري الزمالك مع أحد مصوري الأهلي في ملعب ميت عقبة عقب انتهاء مباراة القطبين بدوري السيدات فى ملعب ميت عقبة.

الخناقة جاءت بعد فوز سيدات القلعة الحمراء بنصف دستة أهداف في قمة دوري السيدات.

شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية فى النادي الأهلي قام بفض الإشتباك وسحب المصور فيما قام حازم إمام نجم الزمالك السابق بتوبيخ إداري القلعة البيضاء وقام بمرافقة الأهلي حتى الحافلة.

موقف الأهلي

أكد شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية فى النادي الأهلي أن إداري الزمالك تلفظ بألفاظ نابية بعد نهاية المباراة.

وقال شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، في تصريحات صحفية إن أحد الإداريين بنادي الزمالك تلفظ بألفاظ نابية عقب نهاية المباراة، مشيرًا إلى أنه حاول الاشتباك مع عدد من مسؤولي الأهلي.

وأوضح شادي محمد أن الموقف تطور إلى مشادة عقب صفارة النهاية، قبل أن يتدخل لاحتواء الأزمة، إلى جانب حازم إمام، من أجل إنهاء الخلاف ومنع تصاعده.

وبحسب رواية الأهلي، فإن الأزمة بدأت على خلفية مشادة بين إدارة الزمالك وأحد المصورين التابعين للنادي الأهلي، قبل أن تتدخل الأطراف الموجودة في الملعب لاحتواء الموقف.

وانتهت الأزمة دون تصعيد أكبر، بعدما نجح شادي محمد وحازم إمام في تهدئة الأوضاع وإنهاء المشادة بين الطرفين.

أول ردمن الزمالك على مشاجرة الأهلي في الكرة النسائية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي شهدتها أجواء مباراة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6-0، وذلك ردًا على التصريحات التي أدلى بها شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، حول ما حدث عقب اللقاء.

وأوضح المصدر أن بداية الأزمة جاءت في أعقاب المباراة، بعدما تعرض عدد من أفراد بعثة الزمالك لما وصفه بالاستفزاز من جانب بعض عناصر الأهلي، عقب الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق الأبيض.

المصدر في الزمالك شدد على أن تصريحات شادي محمد مغايرة للحقيقة مؤكدا على أن عناصر في الأهلي استفزت الإداري عقب الفوز بسداسية ما أدى إلى توتر الأجواء

ميديا الأهلي السبب

فيما قال أحمد الميرغني مدير الكرة في فريق سيدات الزمالك: ميديا الأهلي استفزتنا بالتصوير عقب المباراة رغم الاتفاق على عدم التصوير.. لماذا يستفزني أحد ويرفع الكاميرا في وجهي بعد خسارتنا؟

إجراء منتظر

من المنتظر أن تحدد التقارير الرسمية أو قرارات الجهات المنظمة تفاصيل الواقعة وما إذا كانت ستترتب عليها أي إجراءات أو عقوبات بحق أي من الأطراف.