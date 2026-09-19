الزمالك يفرض غرامة هي الأكبر في تاريخه على بيزيرا قبل رحيله

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن توقيع غرامة مالية كبيرة على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب انقطاعه عن التدريبات خلال الفترة التي سبقت رحيله إلى الدوري الإماراتي.

وأوضح ماهر غريب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إدارة الزمالك قررت توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على اللاعب، بسبب عدم انتظامه في التدريبات، مؤكدًا أن بيزيرا وقع على تعهد رسمي بسداد قيمة العقوبة من ماله الخاص.

وشدد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك على أن اللاعب يتحمل بشكل كامل قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه، وفقًا للتعهد الذي وقعه قبل إتمام إجراءات رحيله عن القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الغرامة الموقعة على بيزيرا تعد الأكبر في تاريخ نادي الزمالك بحق أحد لاعبيه، وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت قبل انتقال اللاعب إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي.

وفي سياق متصل، يترقب مسؤولو نادي الزمالك وصول مبلغ 3 ملايين دولار من نادي شباب الأهلي الإماراتي، يمثل الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال خوان بيزيرا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالصفقة.

ومن المنتظر أن يقوم الزمالك بإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إلى النادي الإماراتي عقب وصول الدفعة المالية المتفق عليها بين الطرفين.

وكان خوان بيزيرا قد تواجد في القاهرة خلال الأيام الماضية، وعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك، جرى خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى شباب الأهلي.

وحصل اللاعب على موافقة بالسفر إلى الإمارات، حيث توجه للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك غدًا السبت، بشكل رسمي، رحيل خوان بيزيرا وانتقاله إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة