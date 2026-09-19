العثور على جثمان شخص داخل مسكنه بمنطقة شط الملح في دمياط

عثر أهالي منطقة شط الملح بمحافظة دمياط على جثمان شخص يُدعى العربي حسان، في العقد الخامس من العمر، داخل الغرفة التي كان يقيم بها بمفرده بشط الملح.

انتقال الأمن لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة امنيه بقيادة الرائد محمد حمادة، رئيس مباحث قسم ثان دمياط، ومعاونيه والقوة المرافقة له ، إلى موقع البلاغ، حيث جرى إخطار النيابة العامة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومناظرة الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.

نقل الجثمان للمشرحه

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنه.

وتبين من المعلومات الأولية أن المتوفى لم يكن متزوجًا، وكان يقيم بمفرده داخل مسكنه.

وجار استكمال التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة.