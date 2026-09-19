لميس الحديدي: رسائل الرئيس السيسي تحذر من استمرار تحديات إسقاط الدولة.. وضرورة الوعي بالمخاطر

استعرضت الإعلامية لميس الحديدي أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها أمس خلال حضوره حفل تخرج الدورة السادسة للهيئات والجهات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، مشيرة إلى أن كلمته تضمنت عددًا من الرسائل المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية وضرورة الانتباه إلى المخاطر المحيطة بها.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الرئيس السيسي أكد أن التحديات التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية لم تنتهِ، مشيرة إلى تصريحه بأن «قصة 2011 و2013 مخلصتش»، وما ذكره بشأن استمرار محاولات إسقاط الدولة، داعيًا إلى ضرورة إدراك طبيعة المخاطر التي تواجهها مصر.

السيسي: الوعي بالتحديات ضرورة

وأوضحت الحديدي أن حديث الرئيس تضمن دعوة واضحة إلى الانتباه والوعي بما يجري حول الدولة المصرية، مشيرة إلى قوله للمصريين: «لازم نكون منتبهين إن مصر هي الوحيدة التي نجت من الدول التي حولها».

وأضافت أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس جاءت في سياق حديثه عن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، والتغيرات التي شهدتها المنطقة، مؤكدة أن التأكيد على الوعي بالمخاطر يمثل محورًا أساسيًا في حديثه.

تحذير من استمرار الضغوط على الدولة

وأشارت الإعلامية إلى أن تصريحات الرئيس تضمنت تحذيرًا من أن التحديات التي تواجه الدولة لم تنتهِ، وأن ما شهدته مصر خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 لا يمكن التعامل معه باعتباره مرحلة انتهت تداعياتها بالكامل.

وأكدت الحديدي أن الرئيس شدد على أهمية الانتباه إلى المخاطر المحيطة بمصر، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تأتي بالتزامن مع استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

1350 خريجًا في حفل التخرج

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالإشارة إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي شهد تخرج 1350 خريجًا.