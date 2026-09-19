كريم رمزى : الزمالك يخطط لتجديد عقد محمود بنتايج لفترة إضافية

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تحرك جديد من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن ملف تجديد عقد المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «من ضمن الملفات المطروحة على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك، ملف تمديد عقد بنتايج، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفريق».

وأضاف: «عقد بنتايج مع الزمالك ينتهي بنهاية موسم 2027-2028، وهناك رغبة من جانب مجلس الإدارة في فتح ملف تمديد عقد اللاعب لفترة إضافية».

وأوضح كريم رمزي: «حسام الزناتي ناقش مع مجلس الزمالك ملف تمديد عقد بنتايج، بناءً على رغبة المجلس، في ظل تألق اللاعب وإثبات نفسه مع الفريق، بالإضافة إلى وجود رغبة من جانب بنتايج في الاستمرار داخل مصر».

وتابع: «من المنتظر أن تعقد جلسة بين حسام الزناتي وبنتايج فور تولي الزناتي مهامه بشكل رسمي، من أجل مناقشة تفاصيل عقد اللاعب وحسم ملف التمديد خلال الفترة المقبلة».