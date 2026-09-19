ترامب يوقع قانون العقوبات على روسيا وإيران: يستهدف قطاع الطاقة

أعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون عقوبات ضد كلا من روسيا وإيران.

وكان مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق أقر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران.

وكان "الكونجرس" قد أحال التشريع إلى ترامب كخطوة تمهيدية لاتخاذ الخطوة النهائية بشأنه.

وتتضمن العقوبات الجديدة استهداف قطاع الطاقة الروسي ومصادر تمويل حرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق ؛ شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على دعمهم لأوكرانيا وإقرارهم مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني - على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" -: "عقدنا اليوم في واشنطن اجتماعا مهما مع ممثلين عن الحزبين في مجلس الشيوخ، حضره أكثر من 60 عضوا. شكرا لكم على هذا الدعم وعلى تقديركم الكبير لجهود جنودنا على الخطوط الأمامية وقدرة أوكرانيا على الرد العادل على روسيا لضرباتها ضد شعبنا. ناقشنا العديد من القضايا، وفي مقدمتها الدفاع الصاروخي".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، نوقشت العديد من القضايا، "في مقدمتها الدفاع الصاروخي".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على قرار إجرائي ضروري لمواصلة النظر في مشروع قانون بشأن العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، وذلك بأغلبية 86 صوتا مقابل 12.