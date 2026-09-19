تفاصيل نظام «البيعة» داخل جماعة الإخوان..ثروت الخرباوي يوضح

كشف ثروت الخرباوي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية تفاصيل نظام «البيعة» داخل جماعة الإخوان، موضحًا أن العضو لا يكون بالضرورة على معرفة بالشخص الذي يبايعه، وإنما تكون البيعة للتنظيم باعتباره كيانًا.

وقال الخرباوي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد إن المسؤول نفسه داخل الجماعة لا يعرف أحيانًا الشخص الذي تتم مبايعته، موضحًا أن البيعة كانت تتم في غرفة مظلمة، بينما يرتدي الشخص الذي تتم مبايعته قناعًا يخفي وجهه.

وأضاف ثروت الخرباوي أن الهدف من ذلك هو أن تكون البيعة للتنظيم وليس لشخص بعينه، حتى لا تنشأ رابطة شخصية بين العضو والشخص الذي بايعه، مؤكدًا أن المقصود هو الارتباط بالجماعة بصورة عامة.

وأشار الخرباوي إلى أن هذه كانت «البيعة المفتوحة» التي عرفها داخل الجماعة، موضحًا أن نظام البيعة كان يختلف بحسب المرحلة والتنظيم الداخلي.