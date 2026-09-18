قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير الرياضي للاتحاد: النتائج مجرد بداية..وجمهور النادي يستحق الفرحة
مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟
الرقية الشرعية.. آيات وأدعية مأثورة للتحصين من العين والحسد والسحر
لميس الحديدي: رسائل الرئيس السيسي تحذر من استمرار تحديات إسقاط الدولة.. وضرورة الوعي بالمخاطر
الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت
تأشيرات وهمية.. المتهم بالنصب على راغبي السفر بالجيزة يواجه هذه العقوبة
شاومي تستعد للكشف عن سلسلة Xiaomi 18.. وهذه أبرز المواصفات المتوقعة
روجينا تكشف كواليس صورتها مع محمد صلاح في تركيا : حاسة بفخر كبير
سيطرة على جرينلاند .. ترامب يعلن توقيع إتفاقية هامة مع الدنمارك
المدير الرياضي للاتحاد يكشف تفاصيل 24 صفقة جديدة وخطة بناء الفريق
روجينا عن «البرنس»: كنت حاسة بقهر قبل العرض وربنا عوضني بحب الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

أحمد العوضي
أحمد العوضي
منار شعبان

عاد الجدل حول ارتباط الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري إلى الواجهة من جديد، بالتزامن مع حديث العوضي عن تعاونهما الفني المرتقب.

العوضي لا يؤكد أو ينفي الارتباط

وخلال تصريحات صحفية، لم يؤكد أحمد العوضي أو ينفِ وجود علاقة عاطفية تجمعه بـ"يارا السكري"، مكتفيًا بالحديث عن تعاونهما الفني.

نجاح «علي كلاي» و«روح» يعيد الربط بينهما

وأوضح العوضي أن استمرار الربط بين اسميهما يعود إلى النجاح الذي حققاه سابقًا، من خلال «علي كلاي» و«روح»، وهما الشخصيتان اللتان حظيتا باهتمام الجمهور.

ظهور مختلف مع يارا السكري

وكشف أحمد العوضي أن ظهوره مع يارا السكري هذه المرة سيكون بشكل مختلف تمامًا، لكنه أبقى تفاصيل شخصيتها وطبيعة العلاقة التي ستجمعهما غامضة، ما يفتح باب التساؤلات حول ما ينتظرهما.

«سلطان الديب».. شخصية جديدة في رمضان

وانتقل العوضي للحديث عن مسلسله الجديد «سلطان الديب»، مؤكدًا أنه يراهن من خلال العمل على تقديم شخصية مختلفة في موسم رمضان المقبل.

العوضي يارا ارتباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

اسماء

«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

ترشيحاتنا

حفل دير جيست

انطلاق حفل دير جيست 2026 بحضور نجوم الفن

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

هيدي كرم

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكبدة.. وجبة سريعة ومشبعة

طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة
طريقة عمل الأرز بالكبدة

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية
أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026
حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. امنح نفسك مساحة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد