ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

عاد الجدل حول ارتباط الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري إلى الواجهة من جديد، بالتزامن مع حديث العوضي عن تعاونهما الفني المرتقب.

العوضي لا يؤكد أو ينفي الارتباط

وخلال تصريحات صحفية، لم يؤكد أحمد العوضي أو ينفِ وجود علاقة عاطفية تجمعه بـ"يارا السكري"، مكتفيًا بالحديث عن تعاونهما الفني.

نجاح «علي كلاي» و«روح» يعيد الربط بينهما

وأوضح العوضي أن استمرار الربط بين اسميهما يعود إلى النجاح الذي حققاه سابقًا، من خلال «علي كلاي» و«روح»، وهما الشخصيتان اللتان حظيتا باهتمام الجمهور.

ظهور مختلف مع يارا السكري

وكشف أحمد العوضي أن ظهوره مع يارا السكري هذه المرة سيكون بشكل مختلف تمامًا، لكنه أبقى تفاصيل شخصيتها وطبيعة العلاقة التي ستجمعهما غامضة، ما يفتح باب التساؤلات حول ما ينتظرهما.

«سلطان الديب».. شخصية جديدة في رمضان

وانتقل العوضي للحديث عن مسلسله الجديد «سلطان الديب»، مؤكدًا أنه يراهن من خلال العمل على تقديم شخصية مختلفة في موسم رمضان المقبل.