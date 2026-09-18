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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: إغلاق هرمز وباب المندب قد ينعكس على سعر القلم الرصاص.. والاقتصاد المصري في قلب المشهد الإقليمي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن قراءة المشهد الاقتصادي المصري لا يمكن أن تتم بمعزل عن التطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحولات في حركة الملاحة والطاقة ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع وتكاليف المعيشة داخل مصر.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتطورات في باب المندب لا تقتصر على أسواق النفط أو حركة التجارة فقط، وإنما يمكن أن تمتد إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية.

وأضافت: «يعني دايمًا كنت أقول: إغلاق مضيق هرمز وما يحدث في باب المندب هيأثر على سعر القلم الرصاص، وسعر الأكل والشرب، وسعر حياتنا كلها، هي منظومة واحدة».

النفط والمحروقات.. ضغوط جديدة على الأسعار

وأوضحت الحديدي أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يمكن أن ينعكس على الأسعار المحلية، خاصة أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها النفطية، مشيرة إلى أن أي قرار مستقبلي بزيادة أسعار المحروقات قد يؤدي بدوره إلى انتقال آثار الزيادة إلى قطاعات وسلع أخرى.

وأكدت أنه لا يمكن في الوقت الحالي الجزم بما إذا كانت هناك زيادة جديدة في أسعار المحروقات أو موعدها، قائلة إن الأمر يرتبط بالقرارات التي ستتخذها الجهات المختصة وتطورات الأسواق.

الشحن والتأمين يضيفان ضغوطًا جديدة

وأشارت إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تتعلق بأسعار النفط وحدها، وإنما تشمل  تكاليف نقل السلع المستوردة، في ظل ارتفاع أسعار الشحن والتأمين عالميًا.

وأضافت أن تزامن ارتفاع تكاليف الطاقة مع زيادة تكاليف الشحن والتأمين يخلق سلسلة مترابطة من الضغوط على الأسعار، مؤكدة أن «نحن في منظومة واحدة».

وشددت الحديدي على أن استمرار التطورات في باب المندب ومضيق هرمز لفترة طويلة من شأنه أن يزيد من انعكاساتها على الاقتصاد المصري، مؤكدة أن البرنامج سيواصل متابعة التطورات الإقليمية ورصد تداعياتها الاقتصادية على مصر.

لميس الحديدي تتناول رسائل الرئيس السيسي

وانتقلت الحديدي للحديث عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره حفل تخرج الدورة السادسة للهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية، مشيرة إلى الرسائل التي وجهها بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأوضحت أن الرئيس أكد أن التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية لم تنتهِ، مستشهدة بتصريحاته حول أن «قصة 2011 و2013 مخلصتش»، وما طرحه بشأن استمرار الضغوط التي تستهدف الدولة.

وأكدت الحديدي أهمية الانتباه إلى المخاطر والتحديات المحيطة بمصر، مشيرة إلى الرسالة التي وجهها الرئيس للمصريين بشأن ضرورة إدراك طبيعة الظروف الإقليمية وما شهدته دول المنطقة خلال السنوات الماضية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن البرنامج سيتناول بالتفصيل رسائل الرئيس السيسي وما تضمنته من تحذيرات بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، إلى جانب متابعة التطورات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية على المواطنين.

لميس الحديدي السلع أسعار السلع تكاليف المعيشة النفط مضيق هرمز أسعار المحروقات

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